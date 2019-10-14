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Posted 14 октября 2019, 17:00

Published 14 октября 2019, 17:00

Modified 1 декабря 2024, 08:39

Updated 1 декабря 2024, 08:39

Водители-должники могут остаться без авто на дорогах Белгородской области

Водители-должники могут остаться без авто на дорогах Белгородской области

14 октября 2019, 17:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Инспекторы ГИБДД и судебные приставы вышли в совместный рейд.

Дежурство началось сегодня, 14 октября, и продлится до 18 октября. В это время сотрудники УФССП и Госавтоинспекции будут искать на дорогах региона злостных неплательщиков.

Особое внимание уделят и водителям, накопившим долги за нарушения ПДД. Как отметили в ГИБДД, полицейским уже передали списки белгородцев, имеющих пять и больше штрафов за пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования.

В ведомстве предупредили о последствиях неуплаты в срок. По ст. 20.25 КоАП РФ, должникам грозит штраф в двукратном размере невыплаченной суммы, или арест на 15 суток, или обязательные работы до 50 часов. Наказание выберет суд.

Ранее судебные приставы предупреждали, что за отказ от погашения долга могут на время изъять машину и передать на штрафстоянку.

Искать неплательщиков будут до 18 октября. При желании сохранить автомобиль и свободное время, погасить задолженность можно будет на месте – с помощью POS-терминала.

По итогам последней акции, которая прошла в июне, приставы арестовали 326 машин общей стоимостью 68 млн рублей, 48 авто отправили на штрафстоянку. За пять дней акции всего собрали 9,1 млн рублей.

Впечатляющие результаты показала акция и в декабре 2018-го. Только за два дня арестовали 80 автомобилей по долгам на 16 млн, 48 машин оказались на штрафстоянке. На месте белгородцы вернули 1,9 млн рублей долга.

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#Инна Рогова#Новости#Общество#Белгородская область#Гибдд#Штраф#Водители#Рейд#Приставы
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