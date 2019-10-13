Геннадий Онищенко: Людям старших возрастных групп нужно меньше есть красного мяса

Ранее Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по здоровому питанию, в которых говорилось, что для снижения риска онкологии нужно меньше есть красного мяса, отказаться от курения и алкоголя.
Геннадий Онищенко поддержал эти рекомендации и отметил, что людям старших возрастных групп нужно меньше есть красного мяса, сообщает РИА «Новости».
Белок можно получать и за счёт молочных продуктов, за счёт рыбы, за счёт белого мяса.Геннадий Онищенко
По мнению бывшего санитарного врача России, вред чрезмерного потребления красного мяса – «довольно известная истина», а для профилактики новообразований нужно употреблять больше овощей и фруктов.
Кроме того, депутат предложил создать отдельный телеканал или специальные программы по здоровому питанию, чтобы россияне грамотнее относились к своему здоровью.