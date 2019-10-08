На Оскольском заводе металлургического машиностроения сменился гендиректор

Генеральным директором Оскольского завода металлургического машиностроения стал Дмитрий Маханев. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», в должность он вступил 4 октября 2019 года. До него кресло генерального директора занимал Андрей Щербаков, который продержался на посту всего полгода – с 24 апреля 2019 года.