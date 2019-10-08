На Оскольском заводе металлургического машиностроения сменился гендиректор

Posted 8 октября 2019, 10:33
Published 8 октября 2019, 10:33
Modified 20 августа 2024, 00:41
Updated 20 августа 2024, 00:41
Генеральным директором Оскольского завода металлургического машиностроения стал Дмитрий Маханев. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», в должность он вступил 4 октября 2019 года. До него кресло генерального директора занимал Андрей Щербаков, который продержался на посту всего полгода – с 24 апреля 2019 года.
Дмитрий Маханев сегодня является совладельцем ООО «ТОРГСЕРВИС», его доля в уставном капитале компании составляет 6,67 %.
Основной вид деятельности «ОЗММ» – механическая обработка металлических изделий. Совладельцем предприятия является Олег Клюка. Его доля в УК компании – 95,48 %. Предприятие зарегистрировано в январе 1994 года в Старом Осколе.
За прошлый год выручка компании составила свыше 2 млрд рублей. При этом чистая прибыль ушла в минус на 125 млн рублей.