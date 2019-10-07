Что происходит с судебной системой в России?

С утверждением, что последние работают «в одной упряжке» с правоохранителями, согласны и другие собеседники издания. Так, правозащитник Сергей Баранов говорит о том, что при рассмотрении дел суд думает о последствиях для госорганов. По данным института, 77,6 % судей считают своей обязанностью обеспечить законность, тогда как права граждан на справедливость являются главными миссиями лишь для 50,5 % и 36,5 % соответственно.