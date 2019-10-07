Что происходит с судебной системой в России?

Posted 7 октября 2019, 07:10
Published 7 октября 2019, 07:10
Modified 20 августа 2024, 00:19
Updated 20 августа 2024, 00:19
За 14 лет россияне изменили своё отношение ко многим вещам внутри страны, причём не в лучшую сторону. Ярким примером здесь является судебная система: если в 2005 году всего 5 % граждан считали бесполезным обращение в суд, то сейчас таких насчитывается уже 13 %.
Августовские исследования «Левада-центра» демонстрируют неудовлетворённость состоянием системы, что неудивительно: в прошлом году 99,87 % приговоров оказались обвинительными. Разобраться, в чём проблема, решили «Новые известия».
Издание со ссылкой на Институт правоприменения пишет, что 68,6 % судей – экс-представители судов, прокуратуры и других правоохранительных органов. Адвокатов в их числе практически нет. Опрошенные эксперты называют первоочередной задачей судебной системы защиту интересов государства, а не граждан.
Вертикаль же выстроена строго и сейчас управляется карательными структурами и президентской администрацией, замечает профессор Национального исследовательского университета ВШЭ, заслуженный юрист РФ, бывший судья Мосгорсуда Сергей Пашин. По его словам, именно там происходят назначения судей.
С утверждением, что последние работают «в одной упряжке» с правоохранителями, согласны и другие собеседники издания. Так, правозащитник Сергей Баранов говорит о том, что при рассмотрении дел суд думает о последствиях для госорганов. По данным института, 77,6 % судей считают своей обязанностью обеспечить законность, тогда как права граждан на справедливость являются главными миссиями лишь для 50,5 % и 36,5 % соответственно.
Но и тут есть нюанс: из-за тесного взаимодействия с правоохранительной системой суды снисходительнее относятся к её представителям, нежели к их «обидчикам». Это наглядно демонстрирует история с актёром Павлом Устиновым.
Недавнее назначение главой Верховного суда Вячеслава Лебедева, который сидит в этом кресле третий десяток лет, говорит о том, что действующую власть устраивает положение дел в судебной системе. Эксперты же сходятся во мнении: для обеспечения реальной независимости судов необходимо переходить к внутренним изменениям, в первую очередь выборности судей.