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Posted 7 октября 2019, 07:10

Published 7 октября 2019, 07:10

Modified 20 августа 2024, 00:19

Updated 20 августа 2024, 00:19

Что происходит с судебной системой в России?

Что происходит с судебной системой в России?

7 октября 2019, 07:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Последние события в политической жизни страны ещё больше пошатнули доверие к судам.

За 14 лет россияне изменили своё отношение ко многим вещам внутри страны, причём не в лучшую сторону. Ярким примером здесь является судебная система: если в 2005 году всего 5 % граждан считали бесполезным обращение в суд, то сейчас таких насчитывается уже 13 %.

Августовские исследования «Левада-центра» демонстрируют неудовлетворённость состоянием системы, что неудивительно: в прошлом году 99,87 % приговоров оказались обвинительными. Разобраться, в чём проблема, решили «Новые известия».

Издание со ссылкой на Институт правоприменения пишет, что 68,6 % судей – экс-представители судов, прокуратуры и других правоохранительных органов. Адвокатов в их числе практически нет. Опрошенные эксперты называют первоочередной задачей судебной системы защиту интересов государства, а не граждан.

Вертикаль же выстроена строго и сейчас управляется карательными структурами и президентской администрацией, замечает профессор Национального исследовательского университета ВШЭ, заслуженный юрист РФ, бывший судья Мосгорсуда Сергей Пашин. По его словам, именно там происходят назначения судей.

С утверждением, что последние работают «в одной упряжке» с правоохранителями, согласны и другие собеседники издания. Так, правозащитник Сергей Баранов говорит о том, что при рассмотрении дел суд думает о последствиях для госорганов. По данным института, 77,6 % судей считают своей обязанностью обеспечить законность, тогда как права граждан на справедливость являются главными миссиями лишь для 50,5 % и 36,5 % соответственно.

Но и тут есть нюанс: из-за тесного взаимодействия с правоохранительной системой суды снисходительнее относятся к её представителям, нежели к их «обидчикам». Это наглядно демонстрирует история с актёром Павлом Устиновым.

Недавнее назначение главой Верховного суда Вячеслава Лебедева, который сидит в этом кресле третий десяток лет, говорит о том, что действующую власть устраивает положение дел в судебной системе. Эксперты же сходятся во мнении: для обеспечения реальной независимости судов необходимо переходить к внутренним изменениям, в первую очередь выборности судей.

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#Новости#Общество#Исследование#Судебная система#Левада-центр
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