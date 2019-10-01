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Posted 1 октября 2019, 12:58

Published 1 октября 2019, 12:58

Modified 20 августа 2024, 02:01

Updated 20 августа 2024, 02:01

В Белгороде проконтролировали ход благоустройства дворов

В Белгороде проконтролировали ход благоустройства дворов

1 октября 2019, 12:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
При этом при проверке устранения старых недоработок нашли новые оплошности.

Однако, по словам мэра Белгорода Юрия Галдуна, жители довольны преображением дворов.

Юрий Галдун вместе с комиссией проверил, как проходит благоустройство дворов у многоквартирных домов Белгорода. Об итогах проверки мэр сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По словам градоначальника, рабочую поездку посвятили устранению ранее сделанных замечаний. Однако появились новые недостатки, требующие оперативного исправления. Несмотря на это большинство жителей домов работами довольно.

В конце поста мэр пообещал постепенно решить проблему и с другими «болевыми точками» благоустройства, в частности с ремонтом межквартальных проездов.

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