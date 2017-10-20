Благоустройство дворов в Белгороде: неровный асфальт, высокие бордюры и проблемы с водосливом

Из 14 дворов и 3 общественных территорий, реконструкция которых проходит под контролем Общероссийского народного фронта (ОНФ), завершены работы с подписанием акта приёмки только на одном участке – на проспекте Богдана Хмельницкого, 114.
В остальных дворах работы не завершили, несмотря на истёкший срок проведения. Во дворе №148 на Богдана Хмельницкого работы практически завершены, но у жильцов есть претензии к подрядчикам: частично разрушенная рабочими отмостка дома, неровное асфальтовое покрытие.
Жильцы дома №84 по проспекту Богдана Хмельницкого тоже жалуются на неровный асфальт. Кроме этого, они ждут монтажа спортивной площадки, установки вазонов, препятствующих парковке автомобилей на тротуаре с низким бордюром.
Во дворах на Мокроусова 1, 5 работы практически завершены, но жильцы обратили внимание на большое количество недоделок: не до конца смонтированная детская площадка, выполненный не по технологии монтаж ограждения площадок для сушки белья, высокие бордюры без пандусов, проблемы с водосточными трубами. Почву, которую завезли во дворы, не распределили по клумбам, она так и лежит кучами.
Во дворе на улице Князя Трубецкого, 50 обнаружено несоответствие сметы на сайте электронных торгов проекту реконструкции: во дворе планировалась установка спортивной площадки стоимостью 273 тыс. рублей, по факту в проекте реконструкции её нет.
На улице Ленина в посёлке Разумное активисты обнаружили, что ещё не оборудованы детские игровые и спортивные площадки. Не у всех подъездов стоят урны и скамейки, не доделаны водосливы.
Подводя итоги рейда, сопредседатель регионального штаба Александр Ахтырский призвал граждан активнее обращать внимание на недоделки строителей. Подписание акта приёмки может быть только при отсутствии претензий у жильцов, сообщает региональное отделение ОНФ в Белгородской области.
Фото регионального отделения ОНФ