Благоустройство дворов в Белгороде: неровный асфальт, высокие бордюры и проблемы с водосливом

Во дворах на Мокроусова 1, 5 работы практически завершены, но жильцы обратили внимание на большое количество недоделок: не до конца смонтированная детская площадка, выполненный не по технологии монтаж ограждения площадок для сушки белья, высокие бордюры без пандусов, проблемы с водосточными трубами. Почву, которую завезли во дворы, не распределили по клумбам, она так и лежит кучами.