Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних отметил 20-летие

От себя лично, от депутатского корпуса Белгорода и многочисленной семьи «правдивцев» я поздравляю вас с этой знаменательной датой. В первую очередь, хотелось бы поблагодарить директора центра Романа Александровича Ермакова и весь коллектив центра за ваш огромный труд. Ваш центр прошёл тернистый, непростой путь, но он был созидательный. Желаю вам дальнейшего процветания и творческих успехов. А мы всегда будем рядом с вами. Приезжая к вам в гости, попадаешь не просто в атмосферу уюта и добра, здесь всё пронизано любовью. Желаю вам и в дальнейшем сохранить эту уникальную обстановку вашего центра.Сергей Фуглаев