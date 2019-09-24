Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних отметил 20-летие

В числе почётных гостей – депутат Белгородского городского Совета депутатов, председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев.
От себя лично, от депутатского корпуса Белгорода и многочисленной семьи «правдивцев» я поздравляю вас с этой знаменательной датой. В первую очередь, хотелось бы поблагодарить директора центра Романа Александровича Ермакова и весь коллектив центра за ваш огромный труд. Ваш центр прошёл тернистый, непростой путь, но он был созидательный. Желаю вам дальнейшего процветания и творческих успехов. А мы всегда будем рядом с вами. Приезжая к вам в гости, попадаешь не просто в атмосферу уюта и добра, здесь всё пронизано любовью. Желаю вам и в дальнейшем сохранить эту уникальную обстановку вашего центра.Сергей Фуглаев
Сергей Иванович преподнёс директору Роману Ермакову подарочный сертификат на приобретение необходимого оборудования для центра.
Клирик храма Преподобного Серафима Саровского иерей Сергий Прокопенко сказал, что в воспитании очень важны любовь и взаимопонимание, и напомнил присутствующим слова Сергия Радонежского: «любовью и единением спасёмся».
Хочу, чтобы ваш центр со временем стал домом радости, чтобы меньше в Белгороде было несчастных семей. А в память о Благодатном огне, с которым я приезжал к вам, оставляю вам лампаду-фонарик. Как бы ни было порой тяжело, важно помнить, что с Божьей помощью всё получится.иерей Сергий Прокопенко
Директор средней школы № 11 Белгорода Елена Махова обратила внимание, что для воспитанников центра создано единое образовательное пространство, в учебном заведении реализуется модель «Доброжелательная школа», которая направлена на создание безопасной и здоровой среды для детей. И за последние десять лет в школе не возникло ни одной конфликтной ситуации.
Дети подготовили для гостей праздника несколько творческих номеров. Учащиеся школы № 11 порадовали музыкальным подарком от ансамбля русского танца «Проталинка». Выступление подготовил и самый маленький воспитанник центра Илюша Великих. Воспитатели надеются, что Илья оправдает свою фамилию и вырастет настоящим человеком.
20 сентября 1999 года порог только что отремонтированного здания областного социально-реабилитационного центра или приюта, как он тогда назывался, перешагнул первый воспитанник учреждения Костик Серебряков. Эта дата и считается днём рождения центра.
Наталья Трифильева, старейший воспитатель центра, хорошо помнит этот день.
Весь коллектив, волнуясь, вышел встречать первого воспитанника. В холле, нахохлившись, как воробей, стоял подросток: плечи опущены, смотрит исподлобья. И вдруг, увидев, как к нему со всех сторон спешат люди, улыбаются, обнимают, что-то говорят хорошее, он как-то расслабился и сам расцвёл улыбкой. И мы поняли, что найдём общий язык.Наталья Трифильева
За двадцать лет через руки воспитателей прошло больше 4 500 детей. Сколько их было – путешественников по бывшему Советскому Союзу, снятых с поезда, найденных на вокзалах, замерзающих на улицах города, ищущих лучшей жизни. Кто-то оставался в центре на несколько дней, кто-то задерживался надолго. Но каждый оставлял память о себе в сердцах своих воспитателей.
В группе «ВКонтакте» есть сообщество бывших воспитанников центра, они обмениваются информацией, рассказывают о своей жизни, делятся бедами и радостями, приходят в гости к своим воспитателям. Уже взрослые, многие – успешные, состоявшиеся люди, но, как и раньше, им нужны доброе слово, поддержка, ощущение, что ты не один на земле, а у тебя есть любящая семья.