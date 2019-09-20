За неделю 3 700 белгородцев переболели простудой

Posted 20 сентября 2019, 11:16
Published 20 сентября 2019, 11:16
Modified 20 августа 2024, 03:17
Updated 20 августа 2024, 03:17
На прошлой неделе за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 3 700 жителей Белгородской области. Показатель заболеваемости составил 23,9 на 10 тысяч населения, что на 39,4 % ниже эпидемического порога.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, циркуляция гриппозных вирусов не регистрируется.
С августа в области проходит иммунизационная кампания против гриппа. На 17 сентября привито 59 145 детей и 181 111 взрослых.
В ведомстве рекомендуют в период сезонного подъёма заболеваемости избегать контактов с заболевшими людьми, реже бывать в местах скопления людей, носить медицинские маски, регулярно мыть руки с мылом, проводить влажную уборку и проветривание помещений.