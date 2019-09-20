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Posted 20 сентября 2019, 11:16

Published 20 сентября 2019, 11:16

Modified 20 августа 2024, 03:17

Updated 20 августа 2024, 03:17

За неделю 3 700 белгородцев переболели простудой

За неделю 3 700 белгородцев переболели простудой

20 сентября 2019, 11:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
Но эпидемии в регионе пока не ожидается.

На прошлой неделе за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 3 700 жителей Белгородской области. Показатель заболеваемости составил 23,9 на 10 тысяч населения, что на 39,4 % ниже эпидемического порога.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, циркуляция гриппозных вирусов не регистрируется.

С августа в области проходит иммунизационная кампания против гриппа. На 17 сентября привито 59 145 детей и 181 111 взрослых.

В ведомстве рекомендуют в период сезонного подъёма заболеваемости избегать контактов с заболевшими людьми, реже бывать в местах скопления людей, носить медицинские маски, регулярно мыть руки с мылом, проводить влажную уборку и проветривание помещений.

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#Евгений Грицков#Новости#Роспотребнадзор#Медицина#Грипп#Орви#Заболеваемость гриппом и орви
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