Воронежская компания подала иск на белгородское ООО «МБТЛ Инвест»

В Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Электроснабгрупп» из Воронежа. В заявлении к ООО «МБТЛ Инвест» говорится о взыскании 18,1 млн рублей долга по договору поставки. Речь идёт о мартовском соглашении этого года, следует из картотеки дела.