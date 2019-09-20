bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября 2019, 12:57

Published 20 сентября 2019, 12:57

Modified 20 августа 2024, 00:39

Updated 20 августа 2024, 00:39

Воронежская компания подала иск на белгородское ООО «МБТЛ Инвест»

Воронежская компания подала иск на белгородское ООО «МБТЛ Инвест»

20 сентября 2019, 12:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Белгородский арбитражный суд принял иск к производству.

В Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Электроснабгрупп» из Воронежа. В заявлении к ООО «МБТЛ Инвест» говорится о взыскании 18,1 млн рублей долга по договору поставки. Речь идёт о мартовском соглашении этого года, следует из картотеки дела.

Иск принят, возбуждено производство по делу. На предварительном судебном заседании стороны встретятся 21 октября.

Материалы по теме
Компания «Форс мажор» из Белгорода подала иск на ростовскую фирмуООО «Белдорматериалы» подало иск на ракитянскую компанию «ДСУ 31»На белгородскую компанию «Продторг» подали иск на 21 млн рублей
#Новости#Экономика#Воронеж#Арбитражный суд#Иск#ООО «МБТЛ Инвест»
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика