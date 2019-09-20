Воронежская компания подала иск на белгородское ООО «МБТЛ Инвест»

Posted 20 сентября 2019, 12:57
Published 20 сентября 2019, 12:57
Modified 20 августа 2024, 00:39
Updated 20 августа 2024, 00:39
В Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Электроснабгрупп» из Воронежа. В заявлении к ООО «МБТЛ Инвест» говорится о взыскании 18,1 млн рублей долга по договору поставки. Речь идёт о мартовском соглашении этого года, следует из картотеки дела.
Иск принят, возбуждено производство по делу. На предварительном судебном заседании стороны встретятся 21 октября.