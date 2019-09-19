Премия полисов ОСАГО в Белгородской области подешевела почти на 10 %

Российский союз автостраховщиков (РСА) подсчитал, что за восемь месяцев года по стране средняя премия по ОСАГО для легковых машин граждан снизилась на 3,96 %. В Белгородской области речь идёт о сокращении на 9,56 % (410 рублей), тогда как в Воронежской показатель уменьшился на 8,27 % (413), а в Курской – на 5,41 % (223).