Премия полисов ОСАГО в Белгородской области подешевела почти на 10 %

Posted 19 сентября 2019, 07:45
Published 19 сентября 2019, 07:45
Modified 20 августа 2024, 03:17
Updated 20 августа 2024, 03:17
Российский союз автостраховщиков (РСА) подсчитал, что за восемь месяцев года по стране средняя премия по ОСАГО для легковых машин граждан снизилась на 3,96 %. В Белгородской области речь идёт о сокращении на 9,56 % (410 рублей), тогда как в Воронежской показатель уменьшился на 8,27 % (413), а в Курской – на 5,41 % (223).
Почти на 30 %, или на 1 060 рублей упал показатель в Магаданской области. На втором месте Еврейская АО с 17,62 % (525 рублей), замыкает тройку лидеров Коми – 11,76 % (633). В то же время в Туве автостраховщики отметили максимальный рост премии – на 9,17 %, или 244 рубля.
Президент РСА Игорь Юргенс заметил, что подобные результаты союз наблюдает восемь месяцев подряд, начиная с 9 января, когда ЦБ запустил реформу тарифов по ОСАГО. По мнению главы объединения, данный тренд продолжится и дальше.