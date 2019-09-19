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Posted 19 сентября 2019, 07:45

Published 19 сентября 2019, 07:45

Modified 20 августа 2024, 03:17

Updated 20 августа 2024, 03:17

Премия полисов ОСАГО в Белгородской области подешевела почти на 10 %

Премия полисов ОСАГО в Белгородской области подешевела почти на 10 %

19 сентября 2019, 07:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сокращение среднего показателя отмечается в 79 российских регионах.

Российский союз автостраховщиков (РСА) подсчитал, что за восемь месяцев года по стране средняя премия по ОСАГО для легковых машин граждан снизилась на 3,96 %. В Белгородской области речь идёт о сокращении на 9,56 % (410 рублей), тогда как в Воронежской показатель уменьшился на 8,27 % (413), а в Курской – на 5,41 % (223).

Почти на 30 %, или на 1 060 рублей упал показатель в Магаданской области. На втором месте Еврейская АО с 17,62 % (525 рублей), замыкает тройку лидеров Коми – 11,76 % (633). В то же время в Туве автостраховщики отметили максимальный рост премии – на 9,17 %, или 244 рубля.

Президент РСА Игорь Юргенс заметил, что подобные результаты союз наблюдает восемь месяцев подряд, начиная с 9 января, когда ЦБ запустил реформу тарифов по ОСАГО. По мнению главы объединения, данный тренд продолжится и дальше.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Полис#Премия#ОСАГО
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