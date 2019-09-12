Нарушения при организации питания для детей «потянули» почти на миллион

Posted 12 сентября 2019, 13:45
Published 12 сентября 2019, 13:45
Modified 20 августа 2024, 00:38
Updated 20 августа 2024, 00:38
За текущий год специалисты службы обследовали 75 школ, 28 детсадов и семь организаций среднего профобразования. За нарушения в организации питания составлено 95 протоколов, общая сумма штрафов составила 955,5 тыс. руб. Часть материалов находится в административном производстве, уточнили в региональном управлении.
К основным нарушениям эксперты отнесли отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, несоответствие обеда по калорийности, несоблюдение требований по формированию примерного меню и санитарной обработке помещений, инвентаря и посуды, а также проблемы с производственной документацией.
Особое внимание Роспотребнадзор уделял организации горячего питания в детских коллективах. Так, охват составил 98,8 %, высокие показатели зафиксированы и в школах Белгородской области.