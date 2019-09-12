Нарушения при организации питания для детей «потянули» почти на миллион

К основным нарушениям эксперты отнесли отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, несоответствие обеда по калорийности, несоблюдение требований по формированию примерного меню и санитарной обработке помещений, инвентаря и посуды, а также проблемы с производственной документацией.