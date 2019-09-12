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Posted 12 сентября 2019, 13:45

Published 12 сентября 2019, 13:45

Modified 20 августа 2024, 00:38

Updated 20 августа 2024, 00:38

Нарушения при организации питания для детей «потянули» почти на миллион

Нарушения при организации питания для детей «потянули» почти на миллион

12 сентября 2019, 13:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Роспотребнадзор подвёл итоги проверок в образовательных учреждениях Белгородской области.

За текущий год специалисты службы обследовали 75 школ, 28 детсадов и семь организаций среднего профобразования. За нарушения в организации питания составлено 95 протоколов, общая сумма штрафов составила 955,5 тыс. руб. Часть материалов находится в административном производстве, уточнили в региональном управлении.

К основным нарушениям эксперты отнесли отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, несоответствие обеда по калорийности, несоблюдение требований по формированию примерного меню и санитарной обработке помещений, инвентаря и посуды, а также проблемы с производственной документацией.

Особое внимание Роспотребнадзор уделял организации горячего питания в детских коллективах. Так, охват составил 98,8 %, высокие показатели зафиксированы и в школах Белгородской области.

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#Новости#Общество#Роспотребнадзор#Нарушения#Школьное питание#Проверки
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