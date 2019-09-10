Водоканал загрязнил сероводородом воздух в Старом Осколе

К проверке надзорное ведомство привлекло специалистов региональных управлений Росприроднадзора, Роспотребнадзора и филиала «ЦЛАТИ по Белгородской области». В ходе анализа проб, взятых с первичных отстойников очистных сооружений МУП «Водоканал», оказалось, что в воздух попадает сероводорода больше, чем это допустимо.