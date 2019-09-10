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Posted 10 сентября 2019, 09:45

Published 10 сентября 2019, 09:45

Modified 20 августа 2024, 00:38

Updated 20 августа 2024, 00:38

Водоканал загрязнил сероводородом воздух в Старом Осколе

Водоканал загрязнил сероводородом воздух в Старом Осколе

10 сентября 2019, 09:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Поводом для проверки стало коллективное обращение в городскую прокуратуру.

К проверке надзорное ведомство привлекло специалистов региональных управлений Росприроднадзора, Роспотребнадзора и филиала «ЦЛАТИ по Белгородской области». В ходе анализа проб, взятых с первичных отстойников очистных сооружений МУП «Водоканал», оказалось, что в воздух попадает сероводорода больше, чем это допустимо.

В отношении юрлица МУП «Водоканал» и его директора открыты административные дела, материалы по ним направлены в управление Росприроднадзора по Белгородской области. Контроль за устранением нарушений взяла на себя прокуратура, отметили в ведомстве.

В августе водоканал оштрафовали за сброс нечистот в реку Оскол. Нарушение зафиксировал Росприроднадзор. В июне возле жилых домов и школы в Вейделевском районе слили гербициды.

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#Новости#Город#Прокуратура#Водоканал#Загрязнение воздуха
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