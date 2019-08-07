Старооскольский водоканал оштрафовали за сброс нечистот в Оскол

Posted 7 августа 2019, 08:56
Published 7 августа 2019, 08:56
Modified 1 декабря 2024, 08:49
Updated 1 декабря 2024, 08:49
Ухудшение состояния реки заметил местный житель. На сайт Общероссийского народного фронта (ОНФ) он написал, что в воде невозможно купаться, а в местах сброса сточных вод в воздухе стоит неприятный запах.
Эксперты передали жалобу в областной Росприроднадзор. В ходе проверки выяснилось, что загрязняющих веществ в сточных водах было больше допустимой нормы.
МУП «Водоканал» оштрафовали на 80 тысяч рублей. Кроме того, предприятие должно устранить причины загрязнения реки Оскол сточными водами, сообщили в пресс-службе ОНФ по Белгородской области.