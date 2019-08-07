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Posted 7 августа 2019, 08:56

Published 7 августа 2019, 08:56

Modified 1 декабря 2024, 08:49

Updated 1 декабря 2024, 08:49

Старооскольский водоканал оштрафовали за сброс нечистот в Оскол

Старооскольский водоканал оштрафовали за сброс нечистот в Оскол

7 августа 2019, 08:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Старого Оскола
Предприятие должно выплатить 80 тысяч рублей и устранить причины загрязнения.

Ухудшение состояния реки заметил местный житель. На сайт Общероссийского народного фронта (ОНФ) он написал, что в воде невозможно купаться, а в местах сброса сточных вод в воздухе стоит неприятный запах.

Эксперты передали жалобу в областной Росприроднадзор. В ходе проверки выяснилось, что загрязняющих веществ в сточных водах было больше допустимой нормы.

МУП «Водоканал» оштрафовали на 80 тысяч рублей. Кроме того, предприятие должно устранить причины загрязнения реки Оскол сточными водами, сообщили в пресс-службе ОНФ по Белгородской области.

#Новости#Общество#Старый Оскол#Водоканал#Новости Старого Оскола#Сточные воды#Река Оскол
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