Бесплатные обеды получат в пять раз больше студентов белгородских ссузов

Обед на одного человека обойдётся в 42 рубля. В 2019 году на эти цели из бюджета выделено более 66 млн рублей. В 2020 и 2021 году сумма вырастет до 155 млн и 161 млн соответственно. При этом «платники» будут питаться за свой счёт.