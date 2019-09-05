Бесплатные обеды получат в пять раз больше студентов белгородских ссузов

Posted 5 сентября 2019, 17:16
Published 5 сентября 2019, 17:16
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
С 1 сентября 2019 года все обучающиеся очно на бюджетной основе в средне-специальных учебных заведениях Белгородской области обеспечены бесплатными обедами. Соответствующие изменения депутаты облдумы внесли в закон об областном бюджете весной. Теперь эту меру поддержки закрепят в законе «Об образовании в Белгородской области». Законопроект, вносящий изменения в статью 15 закона, обсудили на совместном заседании комитетов облдумы 4 сентября.
До 1 сентября питанием было охвачено 4 862 студента. Теперь бесплатные обеды получат учащиеся всех 33 профессиональных организаций, где очно за счёт бюджета обучается 20 164 человека, рассказала руководитель центра координации деятельности профессиональных образовательных организаций Института региональной кадровой политики Ольга Зарубина.
Обед на одного человека обойдётся в 42 рубля. В 2019 году на эти цели из бюджета выделено более 66 млн рублей. В 2020 и 2021 году сумма вырастет до 155 млн и 161 млн соответственно. При этом «платники» будут питаться за свой счёт.
Председатель комитета по образованию, молодёжной политике и СМИ Олег Полухин отметил, что возникает проблема с обучающимися в образовательных учреждениях, не финансируемых из областного бюджета. В медицинском колледже 2,5 тысячи учащихся, и они не подпадают под меры поддержки. Полухин считает, что на обеспечение их питания должны выделяться федеральные деньги, сообщили в пресс-службе областной Думы.
Депутаты рекомендовали облдуме принять законопроект.