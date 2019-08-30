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Posted 30 августа 2019, 06:26

Published 30 августа 2019, 06:26

Modified 20 августа 2024, 00:13

Updated 20 августа 2024, 00:13

Три человека пострадали в аварии с опрокидыванием в Белгородской области

Три человека пострадали в аварии с опрокидыванием в Белгородской области

30 августа 2019, 06:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Авария
29 августа столкнулись ВАЗ-2107 и девятиместный микроавтобус УАЗ.

В селе Сапрыкино под Губкином 61-летний водитель «семёрки» пересекал нерегулируемый перекрёсток улиц Жулова и Молодёжной и столкнулся с девятиместным микроавтобусом УАЗ-220694-04.

"Семёрка" опрокинулась, пострадала 15-летняя пассажирка. В больницу доставили также водителя и 45-летнюю пассажирку УАЗа.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель ВАЗа не предоставил на перекрёстке преимущество в движении. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в пресс-службе УМВД.

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#Новости#Происшествия#Губкин#Авария#Пострадавшие
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