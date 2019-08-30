Три человека пострадали в аварии с опрокидыванием в Белгородской области

Posted 30 августа 2019, 06:26
Published 30 августа 2019, 06:26
Modified 20 августа 2024, 00:13
Updated 20 августа 2024, 00:13
В селе Сапрыкино под Губкином 61-летний водитель «семёрки» пересекал нерегулируемый перекрёсток улиц Жулова и Молодёжной и столкнулся с девятиместным микроавтобусом УАЗ-220694-04.
"Семёрка" опрокинулась, пострадала 15-летняя пассажирка. В больницу доставили также водителя и 45-летнюю пассажирку УАЗа.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель ВАЗа не предоставил на перекрёстке преимущество в движении. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в пресс-службе УМВД.