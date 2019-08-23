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Posted 23 августа 2019, 07:38

Published 23 августа 2019, 07:38

Modified 20 августа 2024, 00:36

Updated 20 августа 2024, 00:36

Эксперты назвали опасные для здоровья будущих детей профессии

Эксперты назвали опасные для здоровья будущих детей профессии

23 августа 2019, 07:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Медицина
Перечень составили эксперты НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова.

По их данным, на возможность иметь детей отрицательно влияют профессии, связанные с воздействием химических факторов (маляр, оператор АЗС, чистильщик, литейщик, гальваник) и вибрации (водитель, дорожник, шлифовальщик, клепальщик, гравер). Женщинам также может навредить работа, связанная с микроорганизмами. Здесь, как пишет RT, речь идёт об исследовательских лабораториях, пищевой промышленности, медучреждениях и животноводстве.

Не рекомендуется выбирать профессии, связанные с поднятием тяжестей или экстремальным микроклиматом, воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей. Репродуктивному здоровью мужчине не вредит только тяжесть рабочего процесса.

Как отмечают специалисты, вред может проявляться в нарушении формирования органов у ребёнка или генетических сбоях. Не исключаются и случаи выкидышей. Вместе с этим в НИИ напомнили, что на репродуктивное здоровье влияет и образ жизни, вредные привычки, физическая активность и отсутствие сильного стресса.

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#Новости#Медицина#Дети#Потомство#Профессии
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