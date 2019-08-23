Эксперты назвали опасные для здоровья будущих детей профессии

Как отмечают специалисты, вред может проявляться в нарушении формирования органов у ребёнка или генетических сбоях. Не исключаются и случаи выкидышей. Вместе с этим в НИИ напомнили, что на репродуктивное здоровье влияет и образ жизни, вредные привычки, физическая активность и отсутствие сильного стресса.