Эксперты назвали опасные для здоровья будущих детей профессии

Posted 23 августа 2019, 07:38
Published 23 августа 2019, 07:38
Modified 20 августа 2024, 00:36
Updated 20 августа 2024, 00:36
По их данным, на возможность иметь детей отрицательно влияют профессии, связанные с воздействием химических факторов (маляр, оператор АЗС, чистильщик, литейщик, гальваник) и вибрации (водитель, дорожник, шлифовальщик, клепальщик, гравер). Женщинам также может навредить работа, связанная с микроорганизмами. Здесь, как пишет RT, речь идёт об исследовательских лабораториях, пищевой промышленности, медучреждениях и животноводстве.
Не рекомендуется выбирать профессии, связанные с поднятием тяжестей или экстремальным микроклиматом, воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей. Репродуктивному здоровью мужчине не вредит только тяжесть рабочего процесса.
Как отмечают специалисты, вред может проявляться в нарушении формирования органов у ребёнка или генетических сбоях. Не исключаются и случаи выкидышей. Вместе с этим в НИИ напомнили, что на репродуктивное здоровье влияет и образ жизни, вредные привычки, физическая активность и отсутствие сильного стресса.