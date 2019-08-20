В России сократились показатели по рождаемости. А как с этим в Белгородской области?

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский пояснил в разговоре с РБК, что сейчас первых детей преимущественно рожают в возрасте от 25 до 29 лет. В этой группе находится малолюдное поколение женщин, родившихся в 1990-е годы. При этом эксперт отмечает, что с каждым годом количество матерей будет сокращаться, а число рождений – снижаться, пока в детородный возраст не войдёт поколение начала 2000-х годов.