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В России сократились показатели по рождаемости. А как с этим в Белгородской области?

20 августа 2019, 07:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi
За полгода всего лишь два региона страны отличились положительными результатами.

Как подсчитали в Росстате, общий показатель потерял 8,1%, упав с прошлогодних 783 тыс. человек до примерно 720 тыс. Плюс продемонстрировали лишь Москва (5,9%) и Карачаево-Черкесия (4,7%). В тройке лидеров по сокращению оказались Московская область (-19,6%), Чукотка (-17%), Калужская область (-14,4%).

Падает рождаемость и в Белгородской области. За первые четыре месяца 2019 года в регионе родилось 4 358 детей, коэффициент рождаемости составил 8,6 на тысячу человек. По итогам шести месяцев показатель снизился до 8,5.

При этом в программе «Развитие здравоохранения Белгородской области» в плане до 2020 года – поддержать рождаемость на уровне не ниже 9,7 на 1 тыс. человек.

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Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский пояснил в разговоре с РБК, что сейчас первых детей преимущественно рожают в возрасте от 25 до 29 лет. В этой группе находится малолюдное поколение женщин, родившихся в 1990-е годы. При этом эксперт отмечает, что с каждым годом количество матерей будет сокращаться, а число рождений – снижаться, пока в детородный возраст не войдёт поколение начала 2000-х годов.

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#Новости#Белгородстат#Рождаемость#Демография#Общество
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