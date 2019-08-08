Белгородстат: в регионе всё прекрасно. Если бы не зарплата

Белгородстат подвёл итоги социально-экономического развития региона в январе – июне 2019 года на фоне России и ЦФО. Белгородская область − в лидерах по многим показателям.
Например, на третьем месте в ЦФО по объёму собственных товаров, работ и услуг в сфере обрабатывающих производств, по производству скота и птицы на убой – на втором и третьем месте соответственно.
По объёму введённого жилья регион и вовсе расположился на четвёртом месте в России после Московской, Липецкой и Рязанской областей.
В оптовой и розничной торговле дела чуть хуже – третья и пятая позиции в Центральном федеральном округе.
Ещё хуже статистика по зарплате. Она в мае составила в Белгородской области 33 899 рублей. Это седьмой показатель в ЦФО. Оправдывает ситуацию то, что по темпам роста зарплат регион занял второе место после Костромской области, а минимальный набор продуктов питания в расчёте на месяц стоит в Белгородской области меньше, чем в других регионах федерального округа, − 3 643,9 рубля.
Коэффициенты смертности населения ниже только в Москве и Московской области, где лучше дела и с естественной убылью населения. Рождалось в Белгородской области 85 детей на 10 000 населения. Сравнивать этот показатель с другими регионами в Белгородстате не стали. При этом в январе – апреле показатель составлял 86.