Белгородстат: в регионе всё прекрасно. Если бы не зарплата

Ещё хуже статистика по зарплате. Она в мае составила в Белгородской области 33 899 рублей. Это седьмой показатель в ЦФО. Оправдывает ситуацию то, что по темпам роста зарплат регион занял второе место после Костромской области, а минимальный набор продуктов питания в расчёте на месяц стоит в Белгородской области меньше, чем в других регионах федерального округа, − 3 643,9 рубля.