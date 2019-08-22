Под Белгородом арестовали имущество москвички за долг в 8 млн рублей

Posted 22 августа 2019, 10:40
Published 22 августа 2019, 10:40
Modified 20 августа 2024, 00:36
Updated 20 августа 2024, 00:36
Жительница Москвы задолжала по кредитам более 8 млн рублей. Выплачивать эту сумму женщина явно не собиралась, поэтому приставам пришлось арестовать её имущество: земельный участок площадью 2120 кв. м и жилой дом в посёлке Новосадовый Белгородской области.
Общая стоимость имущества превысила 5,5 млн рублей, однако на торгах реализовать его не удалось даже с учётом снижения цены на 25%. В региональном управлении ФССП сообщили, что арестованные земля и дом будут переданы взыскателю.