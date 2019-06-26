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Posted 26 июня 2019, 15:39

Published 26 июня 2019, 15:39

Modified 20 августа 2024, 00:30

Updated 20 августа 2024, 00:30

Ещё одно дело о «двойниках»: счета какого ООО «Азимут Плюс» арестовали приставы?

Ещё одно дело о «двойниках»: счета какого ООО «Азимут Плюс» арестовали приставы?

26 июня 2019, 15:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
В редакцию «Бел.Ру» обратились представители одноимённой компании, которая не имеет отношения к исполнительному производству УФССП России по Белгородской области.

29 мая на Бел.Ру вышла публикация «Приставы заставили „Азимут Плюс“ выплатить 660 тысяч рублей долга». Она написана по сообщению на сайте УФССП по Белгородской области о том, что ООО «Азимут Плюс» задолжало ШМУП «Шебекинские тепловые сети» 660 тыс. рублей за услуги по теплоснабжению.

Судебный пристав обратил взыскание на расчётные счета ООО в банке, после чего должник оплатил всю задолженность. Никаких более точных данных об ООО «Азимут Плюс» в публикации не сообщалось.

26 июня к нам обратился Андрей Горюнов, директор ООО «Азимут-Плюс», зарегистрированного в Белгороде и, по его словам, не имеющего отношения к данному делу, и попросил опубликовать следующую информацию (орфография и пунктуация оригинала сохранены):

«Руководствуясь статьей 46, закона РФ № 2124-1 от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой информации» и во избежание дальнейшей дискредитации деловой репутации Общества с ограниченной ответственностью «Азимут — Плюс». г. Белгород, ИНН 3123122438, считаем необходимым довести до сведения пользователей сетевого издания информационного агентства «Бел.Ру» в отношении статьи от 29.05.2019 г. https://bel.ru/news/2019-05-29/pristavy-zastavili-azimut-plyus-vyplatit-660-tysyach-rubley-dolga-366506 о ниже следующем.

ООО «Азимут — Плюс», г. Белгород, ИНН 3123122438 основано в 2005 году. 27 февраля 2006 года открыта лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № ГС-1-31-02-26-0-3123122438-002522-1, подтверждающая право на осуществление проектной деятельности в полном объеме. И, соответственно, с этого момента ведёт активную проектную деятельность на территории Белгородской области и Российской Федерации.

С 09 ноября 2009 года ООО «Азимут — Плюс», г. Белгород, ИНН 3123122438 состоит в Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «Союзпетрострой — Проект» г. Санкт — Петербург.

На момент публикации указанной статьи ООО «Азимут — Плюс», г. Белгород,

ИНН 3123122438 не имело каких-либо судебных, финансовых, административных задолженностей перед коммерческими организациями и органами власти. Не состоит в договорных отношениях с ШМУП «Шебекинские тепловые сети» упомянутой в статье.

Учитывая изложенное прошу Вас оказать содействие в публикации данного ответа ООО «Азимут — Плюс» г. Белгород ИНН 3123122438 на сетевом издании Информационного агентства «Бел.Ру».

Директор

ООО «Азимут — Плюс» Горюнов А.В.

26.06.2019 г.»

Исполнительное производство заводилось на ООО «Азимут Плюс» (ИНН 3120085315), зарегистрированное в Шебекино. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по ООО завершено 11 исполнительных производств на сумму 1 171 375 рублей, ещё два — на 91 504 рубля — продолжаются.

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