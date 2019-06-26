Ещё одно дело о «двойниках»: счета какого ООО «Азимут Плюс» арестовали приставы?

Posted 26 июня 2019, 15:39
Published 26 июня 2019, 15:39
Modified 20 августа 2024, 00:30
Updated 20 августа 2024, 00:30
29 мая на Бел.Ру вышла публикация «Приставы заставили „Азимут Плюс“ выплатить 660 тысяч рублей долга». Она написана по сообщению на сайте УФССП по Белгородской области о том, что ООО «Азимут Плюс» задолжало ШМУП «Шебекинские тепловые сети» 660 тыс. рублей за услуги по теплоснабжению.
Судебный пристав обратил взыскание на расчётные счета ООО в банке, после чего должник оплатил всю задолженность. Никаких более точных данных об ООО «Азимут Плюс» в публикации не сообщалось.
26 июня к нам обратился Андрей Горюнов, директор ООО «Азимут-Плюс», зарегистрированного в Белгороде и, по его словам, не имеющего отношения к данному делу, и попросил опубликовать следующую информацию (орфография и пунктуация оригинала сохранены):
«Руководствуясь статьей 46, закона РФ № 2124-1 от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой информации» и во избежание дальнейшей дискредитации деловой репутации Общества с ограниченной ответственностью «Азимут — Плюс». г. Белгород, ИНН 3123122438, считаем необходимым довести до сведения пользователей сетевого издания информационного агентства «Бел.Ру» в отношении статьи от 29.05.2019 г. https://bel.ru/news/2019-05-29/pristavy-zastavili-azimut-plyus-vyplatit-660-tysyach-rubley-dolga-366506 о ниже следующем.
ООО «Азимут — Плюс», г. Белгород, ИНН 3123122438 основано в 2005 году. 27 февраля 2006 года открыта лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № ГС-1-31-02-26-0-3123122438-002522-1, подтверждающая право на осуществление проектной деятельности в полном объеме. И, соответственно, с этого момента ведёт активную проектную деятельность на территории Белгородской области и Российской Федерации.
С 09 ноября 2009 года ООО «Азимут — Плюс», г. Белгород, ИНН 3123122438 состоит в Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «Союзпетрострой — Проект» г. Санкт — Петербург.
На момент публикации указанной статьи ООО «Азимут — Плюс», г. Белгород,
ИНН 3123122438 не имело каких-либо судебных, финансовых, административных задолженностей перед коммерческими организациями и органами власти. Не состоит в договорных отношениях с ШМУП «Шебекинские тепловые сети» упомянутой в статье.
Учитывая изложенное прошу Вас оказать содействие в публикации данного ответа ООО «Азимут — Плюс» г. Белгород ИНН 3123122438 на сетевом издании Информационного агентства «Бел.Ру».
Директор
ООО «Азимут — Плюс» Горюнов А.В.
26.06.2019 г.»
Исполнительное производство заводилось на ООО «Азимут Плюс» (ИНН 3120085315), зарегистрированное в Шебекино. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по ООО завершено 11 исполнительных производств на сумму 1 171 375 рублей, ещё два — на 91 504 рубля — продолжаются.