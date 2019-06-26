Ещё одно дело о «двойниках»: счета какого ООО «Азимут Плюс» арестовали приставы?

ООО «Азимут — Плюс», г. Белгород, ИНН 3123122438 основано в 2005 году. 27 февраля 2006 года открыта лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № ГС-1-31-02-26-0-3123122438-002522-1, подтверждающая право на осуществление проектной деятельности в полном объеме. И, соответственно, с этого момента ведёт активную проектную деятельность на территории Белгородской области и Российской Федерации.