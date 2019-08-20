Белгородец разбил стекло торгового центра и вынес из павильонов два ноутбука

Posted 20 августа 2019, 14:27
Published 20 августа 2019, 14:27
Modified 20 августа 2024, 00:35
Updated 20 августа 2024, 00:35
Житель Белгорода ночью разбил окно торгового центра металлическим предметом и похитил из павильонов два ноутбука, смартфон, тысячу рублей и сигареты.
Сотрудники заявили о хищении не следующее утро. 34-летнего взломщика, ранее уже судимого за кражу, задержали.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса за кражу с незаконным проникновением в помещение. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.