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Сколько человек осудили в Белгородской области по «наркотическим» статьям за полгода?

16 августа 2019, 16:30
Фото: ИА "Бел.Ру"
В Белгородском областном суде привели данные за первые шесть месяцев.

По сведениям пресс-службы Белгородского областного суда, за первое полугодие в судах региона было осуждено 260 человек по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

12 августа после апелляции в силу вступило четыре обвинительных приговора. Так, был оставлен без изменения приговор Валуйского районного суда. Дело касалось двух граждан Украины 36 и 30 лет. Свободы они лишились за контрабанду 7,8 кг марихуаны из соседнего государства.

В сентябре минувшего года 36-летний украинец попросил машиниста поезда перевезти сумку в кабине локомотива. О том, что хранится в ней, он умолчал. Затем мужчина приехал на машине в регион, забрал сумку из поезда. Позже он передал её сообщнику, чтобы отвезти «товар» в Москву, но правоохранители их задержали. 36-летнему мужчине приговор был вынесен по ч.3 ст.229.1 УК РФ и п. 2г ч.4 ст.228.1 УК РФ – он получил 13 лет лишения свободы, а его сообщнику дали пять лет по ч. 3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Областной суд согласился с приговором Шебекинского районного суда в отношении 30-летнего «закладчика». Он хотел «оставить» 100 гр. героиносодержащей смеси в Белгороде и Шебекино.

Больше восьми лет в колонии общего режима проведёт другой «закладчик» 32-х лет. Он тоже прятал в тайники наркотик, содержащий героин.

В минувший понедельник апелляционная инстанция оставила без изменений приговор Шебекинского районного суда в отношении 30-летнего мужчины. Молодой человек продал 487,2 грамма марихуаны и намеревался сбыть ещё 752,9 гр. наркотиков. Запрещённые вещества в свёртках он хранил в сарае. Ему назначено 5 лет лишения свободы.

Напомним, в 2018 году в Белгороде правоохранители направили в суд 70 уголовных дел по статье 228, ещё девять уголовных дел было приостановлено, 13 находились в производстве.

Ранее было озвучено, что в Белгороде, как и в регионе, подобные преступления совершают чаще всего мужчины от 18 до 29 лет и от 30 до 39 лет.

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