Сколько человек осудили в Белгородской области по «наркотическим» статьям за полгода?

В сентябре минувшего года 36-летний украинец попросил машиниста поезда перевезти сумку в кабине локомотива. О том, что хранится в ней, он умолчал. Затем мужчина приехал на машине в регион, забрал сумку из поезда. Позже он передал её сообщнику, чтобы отвезти «товар» в Москву, но правоохранители их задержали. 36-летнему мужчине приговор был вынесен по ч.3 ст.229.1 УК РФ и п. 2г ч.4 ст.228.1 УК РФ – он получил 13 лет лишения свободы, а его сообщнику дали пять лет по ч. 3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.