Владимир Путин: Никакой либерализации в сфере оборота наркотиков быть не может

Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд – нет. Угроза для страны, для нации, для русского народа очень велика. Если человек хранит, перевозит, распространяет даже небольшие дозы, он должен нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может. Другое дело, что нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было нарушений с их стороны. Чтобы ради галок, людей в тюрьму не сажали, как журналиста [Ивана Голунова]. Генералы были уволены, надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию. Владимир Путин, президент России