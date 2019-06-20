Владимир Путин: Никакой либерализации в сфере оборота наркотиков быть не может

Posted 20 июня 2019, 12:19
Published 20 июня 2019, 12:19
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Глава государства отметил, что за нарушения в сфере оборота наркотиков в России много обвинительных приговоров. 26 % заключённых находятся в местах лишения свободы по ст. 228 УК РФ.
Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд – нет. Угроза для страны, для нации, для русского народа очень велика. Если человек хранит, перевозит, распространяет даже небольшие дозы, он должен нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может. Другое дело, что нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было нарушений с их стороны. Чтобы ради галок, людей в тюрьму не сажали, как журналиста [Ивана Голунова]. Генералы были уволены, надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию. Владимир Путин, президент России
Глава государства считает, что в системе собственной безопасности МВД нужно создать специальную структуру, которая контролировала бы это направление. «ФСБ не мешало бы плотнее заняться этим», – сказал Путин.
Напомним, корреспондента Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня. Он фигурировал в уголовном деле «О покушении на сбыт наркотических средств» в качестве обвиняемого. Журналистское сообщество связало задержание с профессиональной деятельностью Голунова – он на протяжении нескольких месяцев получал угрозы.