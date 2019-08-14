Администрация района Белгородской области решила купить третий автомобиль за два дня

Что касается автомобиля за 815 тысяч рублей, то он должен быть марки LADA Vesta SW Cross или эквивалентом. Машина должны быть оборудована подушкой безопасности водителя и пассажира, автоматическим запиранием дверей при начале движения, автоматическим включением аварийной сигнализации при экстренном торможении, автоматическим отпиранием дверей и включением аварийной сигнализации при столкновении, а также иммобилайзером, бортовым компьютером, задним датчиком парковки, кондиционером, аудиосистемой, подогревом передних сидений и электростеклоподъёмником передних дверей. Цвет кузова – белый.