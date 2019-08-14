Администрация района Белгородской области решила купить третий автомобиль за два дня

В списке покупаемых администрацией Ракитянского района автомобилей значатся Skoda Octavia за 1,4 млн рублей, LADA Vesta за 815 тысяч рублей и LADA Largus за 735 тысяч рублей. На иномарку заявки от потенциальных поставщиков принимаются с 6 августа, на отечественные авто – с 7 августа.
Исполнителей заказов определят по результатам электронных торгов. Аукционы пройдут 16 и 23 августа.
Все заказы будут оплачены из бюджета муниципального района «Ракитянский район».
Интересно, что в Skoda Octavia должны быть антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная система курсовой устойчивости (ESC), электромеханический усилитель руля, охлаждаемый перчаточный ящик, подогрев передних сидений, задние и передние электростеклоподъёмники, обогрев наружных электрозеркал, камера заднего вида с омывателем, 2-зонный климат-контроль Climatronic и голосовое управление. Цвет автомобиля – серебристый металлик.
Что касается автомобиля за 815 тысяч рублей, то он должен быть марки LADA Vesta SW Cross или эквивалентом. Машина должны быть оборудована подушкой безопасности водителя и пассажира, автоматическим запиранием дверей при начале движения, автоматическим включением аварийной сигнализации при экстренном торможении, автоматическим отпиранием дверей и включением аварийной сигнализации при столкновении, а также иммобилайзером, бортовым компьютером, задним датчиком парковки, кондиционером, аудиосистемой, подогревом передних сидений и электростеклоподъёмником передних дверей. Цвет кузова – белый.
Максимальная цена LADA Largus - 735 тысяч рублей. По условиям закупки, в комплектацию должны входить подушка безопасности водителя и переднего пассажира, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, блокировка замков задних дверей, антиблокировочная система (abs), рейлинги на крыше, иммобилайзер, кондиционер, электростеклоподъёмники передние, подогрев передних сидений и аудиосистема. Цвет кузова – серебристый.
Все автомобили должны быть оборудованы механической коробкой передач.