Многодетной семье из Белгородского района отказали в жилье из-за ошибки в подсчётах

Posted 7 августа 2019, 12:59
Published 7 августа 2019, 12:59
Modified 1 декабря 2024, 07:59
Updated 1 декабря 2024, 07:59
Многодетная семья из посёлка Майского (отец, мать и трое несовершеннолетних детей) нуждалась в жилье. С соответствующим заявлением они обратились в администрацию Белгородского района.
Комиссия по соблюдению жилищного законодательства заявителям отказала. Причина – общая площадь жилых помещений, занимаемых семьёй, больше учётной нормы – 15 м2 на человека.
С иском к администрации глава семейства обратился в районный суд, однако там решение комиссии оставили в силе. Мужчина подал апелляционную жалобу, её рассмотрели в Белгородском областном суде. Ранее принятое решение по делу отменили и вынесли новое, частично удовлетворяющее требования истца.
Как оказалось, при подсчёте общей площади жилых помещений, которыми семья была обеспечена, комиссия по ошибке включила квартиру, в которой семейство когда-то было прописано. На момент подачи заявления истец и его родные там не проживали и уже не состояли на регистрационном учёте.
При этом установлено, что заявитель намеренно не ухудшал жилищные условия, чтобы претендовать на новое место проживания.
По итогам проверки Белгородский областной суд признал решение комиссии неправомерным и постановил повторно рассмотреть вопрос о постановке семьи на жилищный учёт.