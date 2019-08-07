Многодетной семье из Белгородского района отказали в жилье из-за ошибки в подсчётах

Как оказалось, при подсчёте общей площади жилых помещений, которыми семья была обеспечена, комиссия по ошибке включила квартиру, в которой семейство когда-то было прописано. На момент подачи заявления истец и его родные там не проживали и уже не состояли на регистрационном учёте.