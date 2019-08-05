Наркозависимых в Белгородской области за год стало больше

Posted 5 августа 2019, 06:31
Published 5 августа 2019, 06:31
Modified 20 августа 2024, 02:17
Updated 20 августа 2024, 02:17
По данным Минздрава, в 2017 году в Белгородской области насчитывалось 36 человек, у которых впервые в жизни установили синдром зависимости от наркотических веществ, взятых под диспансерное наблюдение. Спустя год их количество выросло до 50. При этом в среднем по России показатель снизился: с 16,1 тыс. до 14,8 тыс. пациентов.
В Воронежской области также отмечается сокращение числа наркозависимых – с 541 в 2017-м до 525 в минувшем году. Зато в Курской уровень вырос с 40 до 58 человек. Абсолютным лидером рейтинга Минздрава стала Москва, где в 2018 году зафиксировано чуть больше 1 тыс. наркозависимых. Меньше всего пациентов с этим синдромом отмечено в Ненецком автономном округе – один человек.
Что касается психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, а также зависимости от него, Белгородская область демонстрирует сокращение показателя: с 701 в 2017 году до 640 в 2018-м. В Воронежской области число таких пациентов составило 1,7 тыс., что на 65 человек меньше предыдущего уровня, в Курской – 572 (-12).
В целом по России этот диагноз впервые установлен у 75,8 тыс. человек. Здесь Минздрав также отмечает сокращение показателя – в 2017 году таких пациентов насчитывалось 78,2 тыс. Больше всего зависимых от алкоголя в Москве – почти 2,9 тыс. человек, причём по сравнению с 2017-м цифра выросла на 468 человек. Самый низкий результат в Ингушетии – один пациент.