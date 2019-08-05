Наркозависимых в Белгородской области за год стало больше

В Воронежской области также отмечается сокращение числа наркозависимых – с 541 в 2017-м до 525 в минувшем году. Зато в Курской уровень вырос с 40 до 58 человек. Абсолютным лидером рейтинга Минздрава стала Москва, где в 2018 году зафиксировано чуть больше 1 тыс. наркозависимых. Меньше всего пациентов с этим синдромом отмечено в Ненецком автономном округе – один человек.