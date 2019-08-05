На улице Мокроусова в Белгороде 5 августа перекроют движение

Posted 5 августа 2019, 11:48
Published 5 августа 2019, 11:48
Modified 20 августа 2024, 03:16
Updated 20 августа 2024, 03:16
Улица Мокроусова попала в список перекрываемых на время празднования Дня города в Белгороде. С 17:00 до 22:30 движение ограничат на участке от строения 7 по улице Королёва до проспекта Ватутина, по проезду между строением 9а по улице Королёва и строением 8 по проспекту Ватутина. Соответствующее распоряжение подписал 2 августа мэр Белгорода Юрий Галдун.
Напомним, что в это же время нельзя будет проехать по участкам Театрального проезда, улицы Попова, Свято-Троицкого бульвара и Гражданского проспекта.
С 21:45 до окончания фейерверка 5 августа запретили движение авто также по проспекту Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова. А с 22 до 23 часов по проспекту Славы и улице Преображенской на участках от Чумичова до Богданки будет ездить только общественный транспорт. На этот час перекрывают движение и по улице Попова от Белгородского проспекта до проспекта Славы.