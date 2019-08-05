На улице Мокроусова в Белгороде 5 августа перекроют движение

С 21:45 до окончания фейерверка 5 августа запретили движение авто также по проспекту Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова. А с 22 до 23 часов по проспекту Славы и улице Преображенской на участках от Чумичова до Богданки будет ездить только общественный транспорт. На этот час перекрывают движение и по улице Попова от Белгородского проспекта до проспекта Славы.