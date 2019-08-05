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Posted 5 августа 2019, 11:48

Published 5 августа 2019, 11:48

Modified 20 августа 2024, 03:16

Updated 20 августа 2024, 03:16

На улице Мокроусова в Белгороде 5 августа перекроют движение

На улице Мокроусова в Белгороде 5 августа перекроют движение

5 августа 2019, 11:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
День города
Движение транспортных средств ограничат с 17 до 22:30.

Улица Мокроусова попала в список перекрываемых на время празднования Дня города в Белгороде. С 17:00 до 22:30 движение ограничат на участке от строения 7 по улице Королёва до проспекта Ватутина, по проезду между строением 9а по улице Королёва и строением 8 по проспекту Ватутина. Соответствующее распоряжение подписал 2 августа мэр Белгорода Юрий Галдун.

Напомним, что в это же время нельзя будет проехать по участкам Театрального проезда, улицы Попова, Свято-Троицкого бульвара и Гражданского проспекта.

С 21:45 до окончания фейерверка 5 августа запретили движение авто также по проспекту Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова. А с 22 до 23 часов по проспекту Славы и улице Преображенской на участках от Чумичова до Богданки будет ездить только общественный транспорт. На этот час перекрывают движение и по улице Попова от Белгородского проспекта до проспекта Славы.

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