Не пропустивших скорую водителей будут наказывать жёстче

Кроме этого, в Уголовный кодекс внесены поправки, защищающие медработников. Так, воспрепятствование работе врача, которое повлекло тяжкий вред здоровью пациента, грозит тюрьмой или принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тыс. рублей. Если воспрепятствование приведёт к смерти пациента, срок ограничения свободы может увеличиться до четырёх лет.