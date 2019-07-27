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Posted 27 июля 2019, 10:45

Published 27 июля 2019, 10:45

Modified 20 августа 2024, 00:32

Updated 20 августа 2024, 00:32

Не пропустивших скорую водителей будут наказывать жёстче

Не пропустивших скорую водителей будут наказывать жёстче

27 июля 2019, 10:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Автомобилистов могут оштрафовать на 5 тыс. рублей или лишить прав на год.

Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, которые не пропустили карету скорой помощи со включённой сиреной или мигалкой. Соответствующий документ вступил в силу 26 июля.

Теперь автомобилистов, не пропустивших машины экстренных служб, будут наказывать штрафами до 5 тыс. рублей или изъятием водительских прав сроком до года. Ранее такое нарушение каралось 500-рублёвым штрафом, а прав могли лишить максимум на три месяца.

Кроме этого, в Уголовный кодекс внесены поправки, защищающие медработников. Так, воспрепятствование работе врача, которое повлекло тяжкий вред здоровью пациента, грозит тюрьмой или принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тыс. рублей. Если воспрепятствование приведёт к смерти пациента, срок ограничения свободы может увеличиться до четырёх лет.

Если на здоровье пациента воспрепятствование не отразится, наказание будет в виде штрафа в 4−5 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

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#Новости#Общество#Владимир Путин#Закон#Штраф#Водители#Лишение прав#Скорая
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