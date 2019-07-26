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Posted 26 июля 2019, 08:18

Published 26 июля 2019, 08:18

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

Белгородцев просят высказаться о вреде мобильных телефонов для школьников

Белгородцев просят высказаться о вреде мобильных телефонов для школьников

26 июля 2019, 08:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Школа
У жителей региона интересуются, так ли опасны телефоны для здоровья и учебного процесса.

Белгородцы могут поучаствовать во всероссийском опросе об использовании гаджетов в школах. По мнению инициаторов, телефоны опасны для здоровья учеников и снижают эффективность обучения.

Согласиться или опровергнуть эту точку зрения можно по ссылке.

Участникам предстоит ответить на несколько вопросов, также можно оставить комментарий. Кроме этого, требуется указать федеральный округ, регион и категорию участников образовательного процесса (ученик/родитель/педагог).

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#Новости#Общество#Опрос#Телефон#Школа
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