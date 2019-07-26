Белгородцев просят высказаться о вреде мобильных телефонов для школьников

Posted 26 июля 2019, 08:18
Published 26 июля 2019, 08:18
Modified 20 августа 2024, 03:15
Updated 20 августа 2024, 03:15
Белгородцы могут поучаствовать во всероссийском опросе об использовании гаджетов в школах. По мнению инициаторов, телефоны опасны для здоровья учеников и снижают эффективность обучения.
Участникам предстоит ответить на несколько вопросов, также можно оставить комментарий. Кроме этого, требуется указать федеральный округ, регион и категорию участников образовательного процесса (ученик/родитель/педагог).