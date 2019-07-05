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Posted 5 июля 2019, 09:37

Published 5 июля 2019, 09:37

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

В России детям запретят приходить в школу с мобильными телефонами

В России детям запретят приходить в школу с мобильными телефонами

5 июля 2019, 09:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дети
Роспотребнадзор изучает возможность запрета смартфонов в школах.

Соответствующее предложение уже находится в стадии разработки, о чём заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, об итогах рассмотрения ведомство планирует сообщить в течение месяца.

Инициатива нашла поддержку у главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая просит успеть к сентябрю. Спикер считает необходимым «запретить приносить телефон в школу», объясняя свою позицию отсутствием в образовательных учреждениях помещений для хранения устройств.

Однако, как пишут «Новые известия», в этом вопросе не всё так однозначно. В случае введения запрета родители не смогут связаться с ребёнком, а дети потеряют возможность оперативно сообщить близким о неожиданной проблеме.

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#Новости#Общество#Роспотребнадзор#Дети#Телефон#Школа#Валентина Матвиенко
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