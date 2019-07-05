В России детям запретят приходить в школу с мобильными телефонами

Posted 5 июля 2019, 09:37
Published 5 июля 2019, 09:37
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
Соответствующее предложение уже находится в стадии разработки, о чём заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, об итогах рассмотрения ведомство планирует сообщить в течение месяца.
Инициатива нашла поддержку у главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая просит успеть к сентябрю. Спикер считает необходимым «запретить приносить телефон в школу», объясняя свою позицию отсутствием в образовательных учреждениях помещений для хранения устройств.
Однако, как пишут «Новые известия», в этом вопросе не всё так однозначно. В случае введения запрета родители не смогут связаться с ребёнком, а дети потеряют возможность оперативно сообщить близким о неожиданной проблеме.