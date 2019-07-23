Суд заставил компанию в Губкине восстановить на работе сокращённую одинокую мать

Posted 23 июля 2019, 10:51
Published 23 июля 2019, 10:51
Modified 20 августа 2024, 03:14
Updated 20 августа 2024, 03:14
В ООО «Рудстрой» жительница Губкина проработала десять лет, однако в январе этого года с ней расторгли трудовой договор в связи с сокращением штата. При этом ответчик в суде утверждал, что выполнил все требования, устанавливаемые законом.
Женщина с увольнением не согласилась и потребовала не только восстановить её в должности, но также выплатить средний заработок за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред. При этом у истицы есть несовершеннолетний сын, а бывший муж накопил по алиментам свыше 300 тыс. рублей долга.
Сославшись на ст. 261 Трудового кодекса, суд восстановил женщину на работе и взыскал с ответчика 11 тыс. рублей. Ещё 10 тыс. работодателю придётся выплатить в качестве компенсации.
В пресс-службе облсуда добавили, что приговор вступил в силу.