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Posted 23 июля 2019, 10:51

Published 23 июля 2019, 10:51

Modified 20 августа 2024, 03:14

Updated 20 августа 2024, 03:14

Суд заставил компанию в Губкине восстановить на работе сокращённую одинокую мать

Суд заставил компанию в Губкине восстановить на работе сокращённую одинокую мать

23 июля 2019, 10:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Суд посчитал незаконным увольнение матери 11-летнего ребёнка по сокращению штата.

В ООО «Рудстрой» жительница Губкина проработала десять лет, однако в январе этого года с ней расторгли трудовой договор в связи с сокращением штата. При этом ответчик в суде утверждал, что выполнил все требования, устанавливаемые законом.

Женщина с увольнением не согласилась и потребовала не только восстановить её в должности, но также выплатить средний заработок за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред. При этом у истицы есть несовершеннолетний сын, а бывший муж накопил по алиментам свыше 300 тыс. рублей долга.

Сославшись на ст. 261 Трудового кодекса, суд восстановил женщину на работе и взыскал с ответчика 11 тыс. рублей. Ещё 10 тыс. работодателю придётся выплатить в качестве компенсации.

В пресс-службе облсуда добавили, что приговор вступил в силу.

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#Новости#Общество#Губкин#Суд#Увольнение#Мать-одиночка#Рудстрой
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