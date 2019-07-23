Суд заставил компанию в Губкине восстановить на работе сокращённую одинокую мать

Женщина с увольнением не согласилась и потребовала не только восстановить её в должности, но также выплатить средний заработок за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред. При этом у истицы есть несовершеннолетний сын, а бывший муж накопил по алиментам свыше 300 тыс. рублей долга.