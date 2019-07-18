Белгородская компания через суд требует с воронежской фирмы 1 млн долларов США

В Арбитражный суд Белгородской области поступило исковое заявление от ООО «Торговая компания "ЛИДЕР"» к воронежской компании ООО «ЭкоНива-Семена» о взыскании 1 112 364,38 доллара США. Компания из Белгорода просит через суд взыскать долг по договору поставки и неустойку, следует из картотеки дела. В заявлении указано, что договор поставки был подписан в апреле текущего года.