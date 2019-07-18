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Белгородская компания через суд требует с воронежской фирмы 1 млн долларов США

18 июля 2019, 08:11
Фото: pixabay.com
Белгородский арбитражный суд принял иск от ООО «Торговая компания "ЛИДЕР"».

В Арбитражный суд Белгородской области поступило исковое заявление от ООО «Торговая компания "ЛИДЕР"» к воронежской компании ООО «ЭкоНива-Семена» о взыскании 1 112 364,38 доллара США. Компания из Белгорода просит через суд взыскать долг по договору поставки и неустойку, следует из картотеки дела. В заявлении указано, что договор поставки был подписан в апреле текущего года.

Исковое заявление приняли, возбудили производство по делу.

На предварительном судебном заседании истец и ответчик встретятся 14 августа.

Справка. ООО «Торговая компания "ЛИДЕР"» зарегистрировано в Белгороде в октябре 2011 года. Основной вид деятельности – оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Возглавляет предприятие Владимир Дмитриенко, а бенефициаром выступает Вера Белозёрова.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка от продажи ООО «Торговая компания "ЛИДЕР"» составила более 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль – 180,7 млн рублей.

ООО «ЭкоНива-Семена» «прописано» в воронежском селе Щучье. Зарегистрировано предприятие в марте 2003 года. Основной вид деятельности общества – оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. ООО «ЭкоНива-Семена» входит в ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг». Головная компания находится в Германии – Ekosem-Agrar AG.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка от продажи составила более 4,1 млрд рублей, а чистая прибыль – 595 тыс. рублей.

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