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Posted 19 июля 2019, 08:39

Published 19 июля 2019, 08:39

Modified 20 августа 2024, 00:32

Updated 20 августа 2024, 00:32

Белгородские ИП задолжали по микрозаймам больше, чем физлица

Белгородские ИП задолжали по микрозаймам больше, чем физлица

19 июля 2019, 08:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В первом квартале 2019 года индивидуальные предприниматели и юрлица получили в два раза больше микрозаймов, чем годом ранее.

Речь идёт о 64 млн рублей и существенном приросте (свыше 70 %). При этом в общем объёме предоставленных кредитов доля малого бизнеса не такая уж высокая – ниже 6 %. Средняя сумма взятых в долг денег составила 1,7 млн рублей.

Глава экономического отдела белгородского отделения ГУ Банка России по ЦФО Геннадий Крыксин заметил, что начинающие предприниматели иногда не могут взять деньги в долг у банков, а МФО охотнее работают с небольшими стартапами.

Основными клиентами микрофинансовых организаций по-прежнему остаются физлица: за три месяца жители Белгородской области попросили 1,14 млрд рублей (+19 %), а средняя сумма одного микрозайма составила 7,4 тыс. При этом задолженность физлиц оценивается в 411 млн рублей, тогда как у фирм и ИП – в 491 млн.

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#Новости#Белгородская область#Экономика#Банк#ИП#Микрозайм
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