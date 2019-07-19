Белгородские ИП задолжали по микрозаймам больше, чем физлица

Основными клиентами микрофинансовых организаций по-прежнему остаются физлица: за три месяца жители Белгородской области попросили 1,14 млрд рублей (+19 %), а средняя сумма одного микрозайма составила 7,4 тыс. При этом задолженность физлиц оценивается в 411 млн рублей, тогда как у фирм и ИП – в 491 млн.