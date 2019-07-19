Белгородские ИП задолжали по микрозаймам больше, чем физлица

Posted 19 июля 2019, 08:39
Published 19 июля 2019, 08:39
Modified 20 августа 2024, 00:32
Updated 20 августа 2024, 00:32
Речь идёт о 64 млн рублей и существенном приросте (свыше 70 %). При этом в общем объёме предоставленных кредитов доля малого бизнеса не такая уж высокая – ниже 6 %. Средняя сумма взятых в долг денег составила 1,7 млн рублей.
Глава экономического отдела белгородского отделения ГУ Банка России по ЦФО Геннадий Крыксин заметил, что начинающие предприниматели иногда не могут взять деньги в долг у банков, а МФО охотнее работают с небольшими стартапами.
Основными клиентами микрофинансовых организаций по-прежнему остаются физлица: за три месяца жители Белгородской области попросили 1,14 млрд рублей (+19 %), а средняя сумма одного микрозайма составила 7,4 тыс. При этом задолженность физлиц оценивается в 411 млн рублей, тогда как у фирм и ИП – в 491 млн.