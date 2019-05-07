В Белгородской области вырос спрос на микрозаймы

Posted 7 мая 2019, 10:18
Published 7 мая 2019, 10:18
Modified 20 августа 2024, 03:43
Updated 20 августа 2024, 03:43
В минувшем году МФО региона заключили почти 560 тыс. договоров микрозайма, а общая сумма предоставленных кредитов достигла отметки в 4,3 млрд рублей. Годом ранее этот показатель был меньше почти на четверть – 3,5 млрд, заметили в региональном отделении ГУ Банка России по ЦФО.
К слову, белгородцы стали не только чаще обращаться в кредитные учреждения, но и брать в долг гораздо большие суммы: если в 2017 году МФО выдавали в среднем по 7,2 тыс. рублей на каждого заёмщика, то год спустя сумма достигла 7,7 тыс.
Драйвером роста в Центробанке называют спрос на кредиты со стороны физических лиц, напоминая, что с этого года установлено ограничение предельной задолженности по взятым в МФО кредитам. Так, проценты и другие платежи не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза.