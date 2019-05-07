В Белгородской области вырос спрос на микрозаймы

Драйвером роста в Центробанке называют спрос на кредиты со стороны физических лиц, напоминая, что с этого года установлено ограничение предельной задолженности по взятым в МФО кредитам. Так, проценты и другие платежи не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза.