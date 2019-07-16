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Posted 16 июля 2019, 14:29

Published 16 июля 2019, 14:29

Modified 20 августа 2024, 01:14

Updated 20 августа 2024, 01:14

Синоптики перенесли дожди с градом в Белгородской области на среду

Синоптики перенесли дожди с градом в Белгородской области на среду

16 июля 2019, 14:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
МЧС
МЧС предупреждает о плохой погоде 17 июля.

Гидрометцентр прогнозирует в среду, 17 июля, облачную с прояснениями погоду. В регионе пройдут умеренные, местами небольшие дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, а днём – град.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 5-10 м/с. При грозе порывы могут достигать 17 м/с.

Ночью столбик термометра покажет +10…+15 ºС. Днём потеплеет до +22…+27 ºС.

Не забывайте соблюдать правила безопасности при непогоде. Если проблем избежать не удалось, звоните по номеру 112 или телефону доверия областного управления МЧС +7 (4722) 39-99-99.

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#Новости#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Град#Дождь#Гидрометцентр
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