Синоптики перенесли дожди с градом в Белгородской области на среду

Posted 16 июля 2019, 14:29
Published 16 июля 2019, 14:29
Modified 20 августа 2024, 01:14
Updated 20 августа 2024, 01:14
Гидрометцентр прогнозирует в среду, 17 июля, облачную с прояснениями погоду. В регионе пройдут умеренные, местами небольшие дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, а днём – град.
Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 5-10 м/с. При грозе порывы могут достигать 17 м/с.
Ночью столбик термометра покажет +10…+15 ºС. Днём потеплеет до +22…+27 ºС.
Не забывайте соблюдать правила безопасности при непогоде. Если проблем избежать не удалось, звоните по номеру 112 или телефону доверия областного управления МЧС +7 (4722) 39-99-99.