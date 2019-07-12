Известны сроки исчезновения самых массовых профессий в России

Речь идёт о самых распространённых профессиях в стране − водителя и продавца. По мнению ректора, цифровые сервисы заменят человека через десять лет. Сейчас уже есть компании, отказывающиеся от услуг бухгалтера, снижается востребованность почтальонов. Кузьминов допустил, что с 90%-ной вероятностью через это же время необходимость пропадёт в охранниках и технических переводчиках.