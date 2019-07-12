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Posted 12 июля 2019, 07:32

Published 12 июля 2019, 07:32

Modified 20 августа 2024, 01:14

Updated 20 августа 2024, 01:14

Известны сроки исчезновения самых массовых профессий в России

Известны сроки исчезновения самых массовых профессий в России

12 июля 2019, 07:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Заявление сделал глава Национального исследовательского университета ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Речь идёт о самых распространённых профессиях в стране − водителя и продавца. По мнению ректора, цифровые сервисы заменят человека через десять лет. Сейчас уже есть компании, отказывающиеся от услуг бухгалтера, снижается востребованность почтальонов. Кузьминов допустил, что с 90%-ной вероятностью через это же время необходимость пропадёт в охранниках и технических переводчиках.

Для россиян такие изменения станут шоком, цитирует ТАСС Кузьминова. Он замечает, что на две самые массовые профессии – продавец и водитель – приходится по 10 % рынка труда. При этом ранее 65 % граждан не исключали, что могут остаться без рабочих мест из-за развития технологий и автоматизации процессов.

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#Новости#Общество#Водитель#Продавец#Профессии
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