Известны сроки исчезновения самых массовых профессий в России

Posted 12 июля 2019, 07:32
Published 12 июля 2019, 07:32
Modified 20 августа 2024, 01:14
Updated 20 августа 2024, 01:14
Речь идёт о самых распространённых профессиях в стране − водителя и продавца. По мнению ректора, цифровые сервисы заменят человека через десять лет. Сейчас уже есть компании, отказывающиеся от услуг бухгалтера, снижается востребованность почтальонов. Кузьминов допустил, что с 90%-ной вероятностью через это же время необходимость пропадёт в охранниках и технических переводчиках.
Для россиян такие изменения станут шоком, цитирует ТАСС Кузьминова. Он замечает, что на две самые массовые профессии – продавец и водитель – приходится по 10 % рынка труда. При этом ранее 65 % граждан не исключали, что могут остаться без рабочих мест из-за развития технологий и автоматизации процессов.