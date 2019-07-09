Белгородец ответит в суде за убийство бывшей возлюбленной и её дочери

Через некоторое время обвиняемый вновь оказался в жилом помещении, намереваясь выяснить отношения с бывшей возлюбленной. В ходе ссоры он несколько раз ударил ножом женщину и её несовершеннолетнюю дочь – от полученных травм они погибли на месте.