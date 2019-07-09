Белгородец ответит в суде за убийство бывшей возлюбленной и её дочери

Posted 9 июля 2019, 08:11
Published 9 июля 2019, 08:11
Modified 20 августа 2024, 00:31
Updated 20 августа 2024, 00:31
По версии следствия, в конце прошлого июня мужчина, желая отомстить своей знакомой за расставание, повредил сантехнику и стены ванной комнаты в её квартире. Ущерб превысил 100 тыс. рублей.
Через некоторое время обвиняемый вновь оказался в жилом помещении, намереваясь выяснить отношения с бывшей возлюбленной. В ходе ссоры он несколько раз ударил ножом женщину и её несовершеннолетнюю дочь – от полученных травм они погибли на месте.
Дальнейшую судьбу местного жителя будет решать Белгородский областной суд, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.