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Posted 9 июля 2019, 08:11

Published 9 июля 2019, 08:11

Modified 20 августа 2024, 00:31

Updated 20 августа 2024, 00:31

Белгородец ответит в суде за убийство бывшей возлюбленной и её дочери

Белгородец ответит в суде за убийство бывшей возлюбленной и её дочери

9 июля 2019, 08:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Убийство
Зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Белгородского района.

По версии следствия, в конце прошлого июня мужчина, желая отомстить своей знакомой за расставание, повредил сантехнику и стены ванной комнаты в её квартире. Ущерб превысил 100 тыс. рублей.

Через некоторое время обвиняемый вновь оказался в жилом помещении, намереваясь выяснить отношения с бывшей возлюбленной. В ходе ссоры он несколько раз ударил ножом женщину и её несовершеннолетнюю дочь – от полученных травм они погибли на месте.

Дальнейшую судьбу местного жителя будет решать Белгородский областной суд, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

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#Новости#Происшествия#Белгородский район#Убийство#Уголовное дело#Суд#Обвинение
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