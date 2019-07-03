В лагерях Белгородской области с детьми работали сотрудники без медкнижек

Posted 3 июля 2019, 15:15
Published 3 июля 2019, 15:15
Modified 20 августа 2024, 00:30
Updated 20 августа 2024, 00:30
Прокуратура проверила организации летнего отдыха и оздоровления детей в Белгородской области. По итогам нашлось 95 нарушений и внесено 64 представления. Возбуждено 22 дела по КоАП РФ.
Так, в детских учреждениях Белгорода, Старого Оскола, Алексеевского, Валуйского, Новооскольского округов, Белгородского, Борисовского и Красненского районов неправильно хранились и обрабатывались продукты в пищеблоке, а сами помещения дезинфицировались нерегулярно.
На территории лагерей Новооскольского горокруга, Белгородского и Борисовского районов проверяющие обнаружили безнадзорных животных, но не нашли ограждений и хорошего освещения.
В организациях летнего отдыха Корочанского и Красногвардейского районов, Шебекинского горокруга не было кнопки экстренного вызова и камер видеонаблюдения. Нарушения правил пожарной безопасности обнаружили в учреждениях Алексеевского, Валуйского, Яковлевского горокругов, Вейделевского и Чернянского районов.
В том же Валуйском округе и Белгородском районе к работе с детьми допустили людей, не прошедших медкомиссию, без медкнижек и прививок от инфекционных заболеваний. В Красненском районе медики не осматривали детей должным образом.
Как сообщили в прокуратуре, нарушения уже устранили, а виновных привлекли к ответственности. В ведомстве пообещали держать на контроле детские учреждения.