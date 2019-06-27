Белгородцы смогут пожаловаться на нарушения в детских лагерях

С 26 июня родители смогут пожаловаться на нарушения и некачественную организацию отдыха своих детей. При получении сигнала представители Общественной палаты будут оперативно связываться с Роспотребнадзором и заинтересованными ведомствами, а при необходимости – с властями региона для решения проблем.