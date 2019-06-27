Белгородцы смогут пожаловаться на нарушения в детских лагерях

Posted 27 июня 2019, 12:29
Published 27 июня 2019, 12:29
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
С 26 июня родители смогут пожаловаться на нарушения и некачественную организацию отдыха своих детей. При получении сигнала представители Общественной палаты будут оперативно связываться с Роспотребнадзором и заинтересованными ведомствами, а при необходимости – с властями региона для решения проблем.
Так объяснила цель горячей линии глава Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. По её словам, обратная связь от родителей поможет в формировании программы доступного и безопасного отдыха для детей.
В пресс-службе ОП уточнили, что сообщить о любых нарушениях можно по телефону 8 (800) 737-77-66 или с помощью электронной формы на портале организации.