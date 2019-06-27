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Posted 27 июня 2019, 12:29

Published 27 июня 2019, 12:29

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

Белгородцы смогут пожаловаться на нарушения в детских лагерях

Белгородцы смогут пожаловаться на нарушения в детских лагерях

27 июня 2019, 12:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Общественной палате заработала горячая линия по мониторингу ситуации с детским отдыхом.

С 26 июня родители смогут пожаловаться на нарушения и некачественную организацию отдыха своих детей. При получении сигнала представители Общественной палаты будут оперативно связываться с Роспотребнадзором и заинтересованными ведомствами, а при необходимости – с властями региона для решения проблем.

Так объяснила цель горячей линии глава Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. По её словам, обратная связь от родителей поможет в формировании программы доступного и безопасного отдыха для детей.

В пресс-службе ОП уточнили, что сообщить о любых нарушениях можно по телефону 8 (800) 737-77-66 или с помощью электронной формы на портале организации.

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#Новости#Общество#Горячая линия#Роспотребнадзор#Летние лагеря#Детские лагеря
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