Проверить здоровье в МФЦ предлагают белгородцам

Posted 3 июля 2019, 13:28
Published 3 июля 2019, 13:28
Modified 20 августа 2024, 00:30
Updated 20 августа 2024, 00:30
В МФЦ продолжается акция «Моё здоровье». Скрининговое обследование проводят специалисты областного центра медицинской профилактики.
Белгородцы могут бесплатно узнать уровень холестерина и сахара в крови, проверить работу сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре. По результатам анализов специализированные врачи дадут рекомендации пациентам.
Кроме этого, можно проконсультироваться с психологом, узнать о правильном питании, сне и необходимом количестве физических нагрузок.
Медики будут ждать белгородцев в офисе на Есенина, 9, корпус 4 в Белгороде. Время приёма – с 10:00 до 13:00. Акция продлится до 5 июля.