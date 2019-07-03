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Posted 3 июля 2019, 13:28

Published 3 июля 2019, 13:28

Modified 20 августа 2024, 00:30

Updated 20 августа 2024, 00:30

Проверить здоровье в МФЦ предлагают белгородцам

Проверить здоровье в МФЦ предлагают белгородцам

3 июля 2019, 13:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Сделать это бесплатно можно до конца недели в офисе на улице Есенина в Белгороде.

В МФЦ продолжается акция «Моё здоровье». Скрининговое обследование проводят специалисты областного центра медицинской профилактики.

Белгородцы могут бесплатно узнать уровень холестерина и сахара в крови, проверить работу сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре. По результатам анализов специализированные врачи дадут рекомендации пациентам.

Кроме этого, можно проконсультироваться с психологом, узнать о правильном питании, сне и необходимом количестве физических нагрузок.

Медики будут ждать белгородцев в офисе на Есенина, 9, корпус 4 в Белгороде. Время приёма – с 10:00 до 13:00. Акция продлится до 5 июля.

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#Новости#Общество#Акция#Здоровье#Обследование#Новости Белгорода#МФЦ
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