Департамент цифрового развития Белгородской области стал учредителем белгородских МФЦ

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» со ссылкой на Росстат, департамент цифрового развития Белгородской области стал учредителем МФЦ в Белгороде, Губкинском и Старооскольском городских округах и в Белгородском районе.
До этого департамент уже стал новым учредителем МФЦ в Валуйском, Новооскольском, Алексеевском, Грайворонском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Прохоровском, Ровеньском, Красногвардейском, Краснояружском, Красненском, Чернянском и Ракитянском районах.
До департамента цифрового развития Белгородской области учредителем МФЦ были муниципалитеты, на территории которых и находятся эти учреждения.
Напомним, в структуре правительства Белгородской области новый департамент цифрового развития региона появился в октябре 2018 года. В структуре департамента есть отдел развития сети МФЦ, который возглавляет Дмитрий Баранов.
В Белгородской области 23 многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг, именно столько учреждений предлагает официальный сайт МФЦ в Белгородской области.