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Департамент цифрового развития Белгородской области стал учредителем белгородских МФЦ

10 января 2019, 08:29
Фото: pixabay.com
В конце 2018 года департамент стал новым учредителем МФЦ в четырёх муниципалитетах: Белгороде, Губкинском и Старооскольском городских округах и в Белгородском районе.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» со ссылкой на Росстат, департамент цифрового развития Белгородской области стал учредителем МФЦ в Белгороде, Губкинском и Старооскольском городских округах и в Белгородском районе.

До этого департамент уже стал новым учредителем МФЦ в Валуйском, Новооскольском, Алексеевском, Грайворонском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Прохоровском, Ровеньском, Красногвардейском, Краснояружском, Красненском, Чернянском и Ракитянском районах.

До департамента цифрового развития Белгородской области учредителем МФЦ были муниципалитеты, на территории которых и находятся эти учреждения.

Напомним, в структуре правительства Белгородской области новый департамент цифрового развития региона появился в октябре 2018 года. В структуре департамента есть отдел развития сети МФЦ, который возглавляет Дмитрий Баранов.

В Белгородской области 23 многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг, именно столько учреждений предлагает официальный сайт МФЦ в Белгородской области.

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