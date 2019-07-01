Белгородец выплатил 196 тысяч рублей алиментов ради внедорожника

Posted 1 июля 2019, 09:15
Published 1 июля 2019, 09:15
Modified 20 августа 2024, 00:30
Updated 20 августа 2024, 00:30
Оказалось, что нерадивый отец скрывал свои доходы и финансово не помогал ребёнку, накопив более 196 тыс. рублей долга. Исправить ситуацию помогли судебные приставы – после ареста автомобиля Toyota Land Cruiser 200, принадлежащего должнику, и временного запрета на выезд за границу он выплатил всю сумму в полном объёме.
Если белгородца риск лишиться транспорта миновал, то у жителя Ровеньского района всё впереди: из-за долга в 92 тыс. рублей по налогам он может остаться без гусеничного трактора. У мужчины есть десять дней, чтобы выплатить всю сумму. В противном случае машину передадут на торги в региональное Росимущество, напомнили в областном управлении ФССП.