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Posted 1 июля 2019, 09:15

Published 1 июля 2019, 09:15

Modified 20 августа 2024, 00:30

Updated 20 августа 2024, 00:30

Белгородец выплатил 196 тысяч рублей алиментов ради внедорожника

Белгородец выплатил 196 тысяч рублей алиментов ради внедорожника

1 июля 2019, 09:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автомобили
Должник нашёл способ выплатить бывшей жене крупную сумму после вмешательства судебных приставов.

Оказалось, что нерадивый отец скрывал свои доходы и финансово не помогал ребёнку, накопив более 196 тыс. рублей долга. Исправить ситуацию помогли судебные приставы – после ареста автомобиля Toyota Land Cruiser 200, принадлежащего должнику, и временного запрета на выезд за границу он выплатил всю сумму в полном объёме.

Если белгородца риск лишиться транспорта миновал, то у жителя Ровеньского района всё впереди: из-за долга в 92 тыс. рублей по налогам он может остаться без гусеничного трактора. У мужчины есть десять дней, чтобы выплатить всю сумму. В противном случае машину передадут на торги в региональное Росимущество, напомнили в областном управлении ФССП.

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#Новости#Общество#Автомобили#Судебные приставы#Арест имущества
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