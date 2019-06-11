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Posted 11 июня 2019, 04:00

Published 11 июня 2019, 04:00

Modified 20 августа 2024, 01:11

Updated 20 августа 2024, 01:11

На дорогах Белгородской области оштрафовали около 8 тысяч пешеходов

На дорогах Белгородской области оштрафовали около 8 тысяч пешеходов

11 июня 2019, 04:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
ГИБДД по Белгородской области озвучила статистику ДТП в регионе.

В Белгородской области растёт количество ДТП и пострадавших в них. С начала года на белгородских дорогах произошло 117 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. За этот период девять пострадавших под колёсами погибли, ещё 113 получили ранения разной степени тяжести. В прошлом году эти цифры были меньше. Причём далеко не всегда в авариях виноваты водители.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали около 8 тысяч случаев нарушения пешеходами правил пересечения дороги. То есть все они переходили проезжую часть в неположенных местах или на красный сигнал светофора. Ещё 448 человек не пользовались световозвращателями в тёмное время суток вне населённых пунктов. Ночью с начала года произошло 45 ДТП. Они унесли жизни шести человек, ещё 41 пешеход получил ранения.

Стоит отметить, что большая часть наездов на пешеходов совершается на нерегулируемых переходах, где нет светофора. При этом сами водители не всегда уступают дорогу. За непредоставление преимущества к административной ответственности уже привлекли 6,8 тысячи автолюбителей.

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