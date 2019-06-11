На дорогах Белгородской области оштрафовали около 8 тысяч пешеходов

В Белгородской области растёт количество ДТП и пострадавших в них. С начала года на белгородских дорогах произошло 117 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. За этот период девять пострадавших под колёсами погибли, ещё 113 получили ранения разной степени тяжести. В прошлом году эти цифры были меньше. Причём далеко не всегда в авариях виноваты водители.