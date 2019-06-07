В БелГУ будут учить на дизайнера эмоций и архитектора виртуальности

Биотехнологии, генетика и селекция, цифровизация, умные удобрения, управление процессами – это такие области знаний, которые не могут стоять на месте. И если мы не будем всё время идти в ногу, то отстанем и не сможем решать задачи. У нас активно будет внедряться концепция «образование через всю жизнь».Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»