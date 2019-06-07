В БелГУ будут учить на дизайнера эмоций и архитектора виртуальности

Posted 7 июня 2019, 17:20
Published 7 июня 2019, 17:20
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Сейчас в вузе открыты 180 направлений подготовки. Научно-образовательный центр (НОЦ) в этом году ещё не начнёт свою деятельность, но подготовительная работа ведётся, и в следующем году появятся новые специальности.
Кроме того, в вузе существует широкий спектр направлений подготовки через систему дополнительного профобразования. И именно в рамках НОЦ будет вестись работа по переподготовке специалистов, создадут центр компетенции, как того требует федеральная база.
В бакалавриате в этом году впервые проведут набор по специальностям «Мехатроника и робототехника», «Ландшафтная архитектура», «Биотехнология».
Усовершенствовалось направление подготовки физиков: кроме пединститута учителей будут готовить в институте инженеров и цифровых технологий, где раньше обучали только на физиков-теоретиков.
В магистратуре появятся «Биотехнические системы и технологии». Выпускники этого направления смогут создавать различные технические системы, технологии, связанные с контролем и управлением состоянием живых систем: животных организмов, растений и человека.
Поддержана грантом благотворительного фонда Михаила Потанина программа «Когнитивные нейронауки и нейротехнологии». В рамках этого направления студенты будут осваивать широкий спектр дисциплин: от нейропсихологии до программирования и робототехники. Именно здесь будут готовить специалистов будущего. Например, дизайнер эмоций или архитектор виртуальности – это те специальности, которые связаны с изучением возможностей мозга и нервной системы, интеллекта человека вообще и искусственного в частности.
В этом году в БелГУ появятся два новых факультета. На «Инженерном спецназе» будут решать сложные задачи в области IT-технологий, информационных систем, цифровизации экономики, в т. ч. цифровизации аграрного производства. Бизнес-факультет «Капитаны» подготовит управленцев в разных сферах экономики. Это будут руководители-лидеры, способные стратегически мыслить и грамотно управлять организациями, процессами, коллективами.
Биотехнологии, генетика и селекция, цифровизация, умные удобрения, управление процессами – это такие области знаний, которые не могут стоять на месте. И если мы не будем всё время идти в ногу, то отстанем и не сможем решать задачи. У нас активно будет внедряться концепция «образование через всю жизнь».Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Некоторые новые направления белгородского вуза не имеют аналогов в России. Так как университет имеет статус исследовательского, то он может сам устанавливать собственный образовательный стандарт. Поэтому некоторые направления будут модернизированы таким образом, что это тоже будут уникальные и во многом авторские программы. Это ещё в большей мере позволит развивать науку и образование в связке с работодателями и обеспечить выпускников вуза рабочими местами.