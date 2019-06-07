Стоматология стала самой дорогой специальностью в БелГУ

В университете приняли программу развития интеллектуального потенциала. Благодаря этому в вуз приглашают лучших учёных, имеющих высокий индекс Хирша, высокую квалификационную активность, известные в своей области научные звания. А значит, качество образования значительно возрастает. Так, в прошлом году в университете было представлено к защите 10 докторских и 105 кандидатских диссертаций.