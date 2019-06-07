Стоматология стала самой дорогой специальностью в БелГУ

Posted 7 июня 2019, 14:07
Published 7 июня 2019, 14:07
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Средний проходной балл по вузу в прошлом году составлял 69,8. В этом году руководство НИУ «БелГУ» полагает, что сможет преодолеть рубеж в 70 баллов. Кстати, в Министерстве образования считают, что для нестоличного вуза это очень хороший показатель.
Для обучения в Белгородском госуниверситете студенты приезжают со всех субъектов России, даже из Москвы и Санкт-Петербурга. Самое большое количество иногородних обучающихся – из близлежащих городов: Курска, Воронежа, Орла, Липецка.
На платной основе самой дорогой специальностью в этом году стала «стоматология». Студентам придётся заплатить 160 тысяч рублей.
Самое доступное образование – 65 тыс. руб. – на факультете бизнеса «Капитаны», где ведут подготовку предпринимателей и управленцев. Но именно здесь будут предъявлять самые высокие требования к абитуриентам.
Мы хотим взять туда лучших. Бюджета там нет. Поэтому обучение на платной основе за небольшие деньги. Там будет самый высокий проходной балл.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
В университете приняли программу развития интеллектуального потенциала. Благодаря этому в вуз приглашают лучших учёных, имеющих высокий индекс Хирша, высокую квалификационную активность, известные в своей области научные звания. А значит, качество образования значительно возрастает. Так, в прошлом году в университете было представлено к защите 10 докторских и 105 кандидатских диссертаций.
В бюджете для новых сотрудников предусматривают средства на покупку квартир или даже индивидуальных домов, которые по истечении нескольких лет могут стать собственностью преподавателей. Учёных «переманивают» хорошей ставкой по зарплате и возможностью дополнительного заработка через научные исследования, гранты, хоздоговоры.