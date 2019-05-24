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Posted 24 мая 2019, 12:10

Published 24 мая 2019, 12:10

Modified 20 августа 2024, 00:11

Updated 20 августа 2024, 00:11

Град и ливни в Белгородской области дополнит шквалистый ветер

Град и ливни в Белгородской области дополнит шквалистый ветер

24 мая 2019, 12:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погода в Белгородской области
25 мая в регионе будет непогожим днём.

Синоптики прогнозируют в Белгородской области на субботу продолжение ливней с грозами и градом. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Порывы ветра при грозах будут достигать 15–19 м/с.

В Белгороде небольшой дождь будет ночью, днём обещают дожди с грозами и порывами ветра до 16 м/с. Температура воздуха ночью – до +15 °С, днём – 22–24° тепла.

В Старом Осколе дожди пройдут и вечером в пятницу, и на протяжении всего первого выходного. Воздух прогреется днём до +21°С.

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