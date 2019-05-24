Град и ливни в Белгородской области дополнит шквалистый ветер

Posted 24 мая 2019, 12:10
Published 24 мая 2019, 12:10
Modified 20 августа 2024, 00:11
Updated 20 августа 2024, 00:11
Синоптики прогнозируют в Белгородской области на субботу продолжение ливней с грозами и градом. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Порывы ветра при грозах будут достигать 15–19 м/с.
В Белгороде небольшой дождь будет ночью, днём обещают дожди с грозами и порывами ветра до 16 м/с. Температура воздуха ночью – до +15 °С, днём – 22–24° тепла.
В Старом Осколе дожди пройдут и вечером в пятницу, и на протяжении всего первого выходного. Воздух прогреется днём до +21°С.