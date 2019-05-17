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Posted 17 мая 2019,, 07:07

Published 17 мая 2019,, 07:07

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Евгений Савченко вновь продлил особый противопожарный режим

17 мая 2019, 07:07
Жечь сухую траву, разводить огонь в лесах и устраивать там массовые мероприятия глава региона запретил ещё на три недели.

Согласно документу, особые требования действуют с 20 мая по 9 июня. На этот период также запрещается заезжать в леса на транспорте и проводить там работы с применением открытого огня.

Ранее режим уже продлевали – до 19 мая включительно. В региональном управлении лесного и охотничьего хозяйства отмечали, что в течение этого периода наказание гораздо суровее: для физлиц – до 5 тыс. рублей, должностных лиц – до 40 тыс., юридических – до 500 тыс. рублей. Причинение крупного вреда лесу грозит уголовной ответственностью.

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#Новости#Общество#Евгений Савченко#Противопожарный режим#Особый противопожарный режим
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