Евгений Савченко вновь продлил особый противопожарный режим

Ранее режим уже продлевали – до 19 мая включительно. В региональном управлении лесного и охотничьего хозяйства отмечали, что в течение этого периода наказание гораздо суровее: для физлиц – до 5 тыс. рублей, должностных лиц – до 40 тыс., юридических – до 500 тыс. рублей. Причинение крупного вреда лесу грозит уголовной ответственностью.