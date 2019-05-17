Дороги отремонтировали на улице Студенческой и проспекте Славы в Белгороде

Новая разметка появилась на 4,5 тыс. м² дорог. Сейчас краску наносят на ул. Студенческой, Белгородского полка, Песчаной, Северо-Донецкой, Конева, Молодёжной, Апанасенко, Михайловском шоссе и рядом с БелГУ. С понедельника работы ожидаются на ул. Мичурина, Раздобаркина, Есенина, Котлозаводской. Кроме того, разметка обновится на проезде Автомобилистов и кольце Спутник – Сумская – Чичерина – Ротонда, сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.