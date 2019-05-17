Дороги отремонтировали на улице Студенческой и проспекте Славы в Белгороде

Posted 17 мая 2019, 09:25
Published 17 мая 2019, 09:25
Modified 20 августа 2024, 04:34
Updated 20 августа 2024, 04:34
В Белгороде продолжаются работы по проекту «Качественные и безопасные автомобильные дороги». В планах администрации – обновить 16 км на 15 участках городских трасс.
Уже отремонтировали ул. Студенческую, пр. Славы (от Б. Хмельницкого до Сумской) и 2-й Кашарский переулок. На этих улицах осталось только нанести разметку.
На остальных капитальный ремонт продолжается. На ул. Железнодорожной, Кн. Трубецкого (от Белгородского проспекта до ул. Пугачёва) и Шершнёва (от Б. Хмельницкого до Садовой) уложили нижний слой покрытия.
Ведутся работы на Харьковской и Супруновской улицах: там из щёбеночно-мастичного асфальтобетона укладывают верхний слой. Напомним, что в связи с этим дороги для водителей перекрыты до восьми утра 18 мая.
Верхний слой укладывают и на ул. Некрасова (от Мичурина до Б. Хмельницкого и Садовой). Работы завершены на ул. Королёва (от Ватутина до Губкина).
Старое покрытие снимают на пр. Б. Хмельницкого (от Красноармейской до Свято-Троицкого бульвара). Уже подготовили к укладке асфальта ул. 60 лет Октября (от Будённого до Спортивной). Места работ огородили специальными знаками.
Ямы залатали на 8,5 тыс. м² дорог. Продолжаются работы на ул. Щорса, малой Богданке, Донецкой, Апанасенко, Привольной, Плеханова, Зелёной поляне, в 3-м и 4-м Заводских переулках. Со следующей недели ямочный ремонт планируется на ул. Лермонтова, малых Губкина и Щорса, 2-й Центральной.
Новая разметка появилась на 4,5 тыс. м² дорог. Сейчас краску наносят на ул. Студенческой, Белгородского полка, Песчаной, Северо-Донецкой, Конева, Молодёжной, Апанасенко, Михайловском шоссе и рядом с БелГУ. С понедельника работы ожидаются на ул. Мичурина, Раздобаркина, Есенина, Котлозаводской. Кроме того, разметка обновится на проезде Автомобилистов и кольце Спутник – Сумская – Чичерина – Ротонда, сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.
До окончания работ мэрия просит не оставлять машины на дорогах.