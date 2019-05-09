Эксперты: Ответственность за аварию в Шереметьево несёт «Аэрофлот»

Россия уже вообще не готовит профессиональных лётчиков много лет. Все лётчики, которые готовятся лётными государственными учебными заведениями Российской Федерации, не научены летать на самолётах. Их по четыре-пять лет учат чему угодно: бальным танцам, физкультуре, подметанию аллей, но не полётам. Просто нажимать на кнопочки на тренажёрах - таких знаний недостаточно, также как для того, чтобы научиться плавать, недостаточно прочитать книжку о том, как надо плавать. Только после выпуска кто-то из них обучается, но этот фактор носит случайный характер - кое-кто так и не научится. Александр Гарнаев