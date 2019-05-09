Эксперты: Ответственность за аварию в Шереметьево несёт «Аэрофлот»

«Новые известия» попросили экспертов в области авиации оценить возможные причины авиакатастрофы. Что привело к аварии – несовершенная конструкция самолёта или ухудшившаяся подготовка лётчиков?
Заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Александр Гарнаев считает, что в стране до основания искоренена система подготовки лётчиков.
Россия уже вообще не готовит профессиональных лётчиков много лет. Все лётчики, которые готовятся лётными государственными учебными заведениями Российской Федерации, не научены летать на самолётах. Их по четыре-пять лет учат чему угодно: бальным танцам, физкультуре, подметанию аллей, но не полётам. Просто нажимать на кнопочки на тренажёрах - таких знаний недостаточно, также как для того, чтобы научиться плавать, недостаточно прочитать книжку о том, как надо плавать. Только после выпуска кто-то из них обучается, но этот фактор носит случайный характер - кое-кто так и не научится. Александр Гарнаев
По словам лётчика, в мире существует три принципа подготовки: частные и государственные учебные заведения и – после их окончания – лётная работа от простого самолёта к более сложному. В России же нет ни первого, ни второго, ни третьего. Александр Гарнаев считает, что за трагедию в Шереметьево несёт ответственность всё государство – Российская Федерация.
Исполнительный директор Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников имеет 35-летний опыт работы в сфере. По его мнению, в крупных авиакатастрофах обычно не бывает основной причины.
- У нас в Интернете уже собрали 120 тысяч подписей под петицией с просьбой запретить полёты SSJ-100, но мне стыдно, что столько людей под воздействием эмоций готовы подписать что угодно. А если происходит автомобильная авария - надо что - запрещать автомобили? Валерий Постников
Эксперт задаётся вопросом: если 30 лет назад «Буран» летал в космос и приземлялся в любую погоду в автоматическом режиме, то почему бы не избавиться от пилота в кабине самолёта?
- Но нет - стали считать, во сколько это обойдётся, если такую систему поставить на самолёты, и пришли к выводу: останемся без штанов. Но при этом экипажи всё-таки уже сократились - раньше было пять человек в экипаже, теперь два лётчика.
Валерий Постников
Лётчик работает лишь 5-7 минут, остальное делает автоматика. Если она не срабатывает, пилот остаётся один на один с огромной машиной и должен делать то, что много лет не делал. И у него возникает паника.
Даже если в самолёт попала молния – он же не вышел из строя, иначе бы он не прилетел в Шереметьево. Потому, считает Постников, ответственность за катастрофу должен нести «Аэрофлот», а не авиакомпания «Сухой».
Авиаконструктор, бывший сотрудник ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич согласен с тем, что сегодня лётчики не готовы летать в ручном режиме. Тренировок на тренажёрах не хватает, а в работе переключаться на ручной режим запрещают «во избежание».
- Поэтому хоть у командира самолёта, потерпевшего аварию в аэропорту Шереметьево, формально есть 1 500 часов налёта на этом типе самолёта, но опыта полётов в ручном режиме фактически нет.
Вадим Лукашевич
Эксперт недоволен тем, что «Аэрофлот» тратит много денег на имидж, но целые сутки на сайте не разместили не только фамилии жертв катастрофы, но даже их число.
«Аэрофлоту» это надо было делать также, а не говорить, что на 55 секунд перевыполнили норматив времени на эвакуацию, в то время как больше половины пассажиров у них сгорели заживо. Вадим Лукашевич
Также издание разместило скриншот сайта авиаперевозчика с соболезнованиями погибшим в трагедии. Во всех сообщениях упоминается «Аэрофлот» как лучшая авиакомпания и что пилоты не виновны в трагедии. Автор «Новых известий» считает, что эти соболезнования «состряпали в PR-отделе» «Аэрофлота».