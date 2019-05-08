Град, дожди и грозы пройдут в Белгороде в День Победы

Posted 8 мая 2019, 12:31
Published 8 мая 2019, 12:31
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
В День Победы в Белгороде ожидается ухудшение погоды. Уже ночью местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Утром и днём их сменят дожди с грозами, в отдельных районах возможен град.
Ночью и утром будет туманно. При грозе синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10 –15 °С, днём – до 23° тепла.
Управление МЧС по региону просит соблюдать меры безопасности при сильном ветре и дожде с грозами.