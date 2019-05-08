bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 мая 2019, 12:31

Published 8 мая 2019, 12:31

Modified 20 августа 2024, 00:47

Updated 20 августа 2024, 00:47

Град, дожди и грозы пройдут в Белгороде в День Победы

Град, дожди и грозы пройдут в Белгороде в День Победы

8 мая 2019, 12:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
МЧС
Синоптики обещают температуру до 23 °С выше нуля.

В День Победы в Белгороде ожидается ухудшение погоды. Уже ночью местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Утром и днём их сменят дожди с грозами, в отдельных районах возможен град.

Ночью и утром будет туманно. При грозе синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10 –15 °С, днём – до 23° тепла.

Управление МЧС по региону просит соблюдать меры безопасности при сильном ветре и дожде с грозами.

Материалы по теме
Из-за непогоды аграрии Белгородской области рискуют остаться без урожаяНепогоду вновь обещают белгородцамВетер и сильные дожди: непогода задержится в Белгородской области
#Новости#Город#МЧС#Дожди#Сильный ветер#Град#Погода в Белгороде
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика